Qu’en penser ?



Apple semble vouloir dépasser le cadre de l’assistant vocal traditionnel pour proposer une intelligence artificielle capable d’utiliser réellement ses appareils. L’enjeu est important, alors que les agents autonomes deviennent l’un des principaux axes de développement d’OpenAI, Anthropic, Google et Meta. Cupertino pourrait disposer d’un avantage grâce à son contrôle du matériel et des systèmes d’exploitation. Mais les nouvelles restrictions imposées aux agents concurrents risquent également d’alimenter les critiques sur l’ouverture de son écosystème. Avec une éventuelle arrivée fin 2027, Apple devra surtout démontrer qu’elle peut rattraper des concurrents qui proposent déjà des solutions de ce type.