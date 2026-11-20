Apple prépare son propre agent IA capable de contrôler votre Mac et vos applications
Par Laurence - Publié le
Apple entend bien accélérer dans l’intelligence artificielle. Selon Bloomberg, la firme de Cupertino développe un agent IA autonome capable de naviguer sur Internet, de contrôler des applications, d’écrire du code et d’effectuer des tâches complexes à la place de l’utilisateur. Un projet qui pourrait voir le jour dès la fin 2027, alors que la concurrence s’intensifie avec OpenAI, Anthropic et Meta.
Apple semble vouloir franchir une nouvelle étape dans sa stratégie autour de l’intelligence artificielle. Après avoir progressivement enrichi Siri de nouvelles fonctionnalités, l’entreprise travaille désormais sur un système beaucoup plus ambitieux, capable d’agir directement sur les appareils de ses utilisateurs. Selon Mark Gurman , plusieurs offres d’emploi publiées cette semaine confirment l’existence d’un projet d’agent IA autonome, destiné à effectuer des opérations complexes sans nécessiter une intervention humaine à chaque étape.
Apple recherche notamment un responsable expérimenté pour superviser le développement d’un assistant proactif, capable de naviguer sur Internet, de manipuler des applications, d’exécuter des commandes et même d’écrire ou de corriger du code informatique. Il s'agirait de proposer un système capable d’utiliser un ordinateur comme le ferait une personne, en choisissant lui-même les outils nécessaires pour accomplir une tâche.
Contrairement aux assistants conversationnels traditionnels, qui se contentent principalement de répondre à des questions, les agents IA peuvent agir directement sur un ordinateur. Dans son annonce, Apple explique vouloir développer des systèmes capables de planifier et d’exécuter des tâches comportant plusieurs étapes, en passant d’une application à une autre.
Un utilisateur pourrait ainsi demander à son assistant de rechercher des informations sur Internet, de les intégrer dans un document, puis de préparer une présentation ou d’exécuter certaines opérations dans un logiciel. Le système pourrait également coordonner plusieurs agents spécialisés, chacun chargé d’une partie du travail.
Cette approche rappelle les solutions déjà proposées par OpenAI, Anthropic ou Meta, qui cherchent à transformer leurs assistants en véritables outils capables d’agir de manière autonome. Apple envisagerait une première commercialisation dès la fin 2027, même si le développement se trouverait encore à un stade relativement précoce.
L’un des principaux défis concerne évidemment la sécurité. Un agent capable de contrôler un ordinateur doit potentiellement accéder à des fichiers personnels, utiliser des identifiants de connexion ou effectuer des opérations sensibles. Apple insiste donc sur la nécessité d’intégrer des mécanismes de protection dès la conception du système.
Les offres d’emploi évoquent notamment des autorisations renforcées, des environnements isolés et une meilleure transparence sur les actions effectuées par l’IA. Ces précautions visent à empêcher qu’un agent puisse accéder à des ressources sans autorisation ou exécuter des commandes présentant un risque pour l’utilisateur. La confidentialité pourrait ainsi constituer l’un des principaux arguments d’Apple face aux solutions concurrentes.
Mais cette stratégie soulève également certaines interrogations. Selon Bloomberg, la bêta de macOS 27.3 introduit de nouveaux avertissements lorsque les utilisateurs souhaitent autoriser un agent IA tiers à contrôler leur Mac. Le processus serait devenu sensiblement plus contraignant. Pour activer certaines fonctions de contrôle de l’ordinateur avec ChatGPT, il faudrait désormais effectuer 14 étapes distinctes, contre seulement quatre auparavant.
Apple présente ces modifications comme des mesures destinées à renforcer la sécurité de ses utilisateurs. Toutefois, certains acteurs du secteur y voient également une manière de limiter l’accès des solutions concurrentes aux fonctionnalités de macOS. Cette question pourrait être particulièrement sensible aux États-Unis, où Apple fait déjà l’objet de procédures concernant certaines restrictions imposées aux développeurs tiers.
Ce projet s’inscrit dans une évolution plus large de la stratégie d’Apple depuis l’arrivée de John Ternus à la direction générale. Selon Bloomberg, le nouveau patron aurait demandé à Craig Federighi, responsable de l’ingénierie logicielle, d’adopter une approche plus ambitieuse et d’accélérer les développements liés à l’intelligence artificielle. En parallèle, iOS 27.3 doit déjà renforcer les interactions entre Siri et les applications tierces, notamment pour effectuer des réservations ou commander certains services. Mais ces fonctionnalités demeurent moins avancées qu’un véritable agent autonome, capable d’enchaîner plusieurs opérations sans intervention supplémentaire.
Apple semble vouloir dépasser le cadre de l’assistant vocal traditionnel pour proposer une intelligence artificielle capable d’utiliser réellement ses appareils. L’enjeu est important, alors que les agents autonomes deviennent l’un des principaux axes de développement d’OpenAI, Anthropic, Google et Meta. Cupertino pourrait disposer d’un avantage grâce à son contrôle du matériel et des systèmes d’exploitation. Mais les nouvelles restrictions imposées aux agents concurrents risquent également d’alimenter les critiques sur l’ouverture de son écosystème. Avec une éventuelle arrivée fin 2027, Apple devra surtout démontrer qu’elle peut rattraper des concurrents qui proposent déjà des solutions de ce type.
Apple veut développer son propre agent IA autonome
Apple semble vouloir franchir une nouvelle étape dans sa stratégie autour de l’intelligence artificielle. Après avoir progressivement enrichi Siri de nouvelles fonctionnalités, l’entreprise travaille désormais sur un système beaucoup plus ambitieux, capable d’agir directement sur les appareils de ses utilisateurs. Selon Mark Gurman , plusieurs offres d’emploi publiées cette semaine confirment l’existence d’un projet d’agent IA autonome, destiné à effectuer des opérations complexes sans nécessiter une intervention humaine à chaque étape.
Apple recherche notamment un responsable expérimenté pour superviser le développement d’un assistant proactif, capable de naviguer sur Internet, de manipuler des applications, d’exécuter des commandes et même d’écrire ou de corriger du code informatique. Il s'agirait de proposer un système capable d’utiliser un ordinateur comme le ferait une personne, en choisissant lui-même les outils nécessaires pour accomplir une tâche.
Un assistant capable d’effectuer plusieurs actions à votre place
Contrairement aux assistants conversationnels traditionnels, qui se contentent principalement de répondre à des questions, les agents IA peuvent agir directement sur un ordinateur. Dans son annonce, Apple explique vouloir développer des systèmes capables de planifier et d’exécuter des tâches comportant plusieurs étapes, en passant d’une application à une autre.
Un utilisateur pourrait ainsi demander à son assistant de rechercher des informations sur Internet, de les intégrer dans un document, puis de préparer une présentation ou d’exécuter certaines opérations dans un logiciel. Le système pourrait également coordonner plusieurs agents spécialisés, chacun chargé d’une partie du travail.
Cette approche rappelle les solutions déjà proposées par OpenAI, Anthropic ou Meta, qui cherchent à transformer leurs assistants en véritables outils capables d’agir de manière autonome. Apple envisagerait une première commercialisation dès la fin 2027, même si le développement se trouverait encore à un stade relativement précoce.
La confidentialité au cœur du projet
L’un des principaux défis concerne évidemment la sécurité. Un agent capable de contrôler un ordinateur doit potentiellement accéder à des fichiers personnels, utiliser des identifiants de connexion ou effectuer des opérations sensibles. Apple insiste donc sur la nécessité d’intégrer des mécanismes de protection dès la conception du système.
Les offres d’emploi évoquent notamment des autorisations renforcées, des environnements isolés et une meilleure transparence sur les actions effectuées par l’IA. Ces précautions visent à empêcher qu’un agent puisse accéder à des ressources sans autorisation ou exécuter des commandes présentant un risque pour l’utilisateur. La confidentialité pourrait ainsi constituer l’un des principaux arguments d’Apple face aux solutions concurrentes.
Apple complique déjà l’accès aux agents IA concurrents
Mais cette stratégie soulève également certaines interrogations. Selon Bloomberg, la bêta de macOS 27.3 introduit de nouveaux avertissements lorsque les utilisateurs souhaitent autoriser un agent IA tiers à contrôler leur Mac. Le processus serait devenu sensiblement plus contraignant. Pour activer certaines fonctions de contrôle de l’ordinateur avec ChatGPT, il faudrait désormais effectuer 14 étapes distinctes, contre seulement quatre auparavant.
Apple présente ces modifications comme des mesures destinées à renforcer la sécurité de ses utilisateurs. Toutefois, certains acteurs du secteur y voient également une manière de limiter l’accès des solutions concurrentes aux fonctionnalités de macOS. Cette question pourrait être particulièrement sensible aux États-Unis, où Apple fait déjà l’objet de procédures concernant certaines restrictions imposées aux développeurs tiers.
John Ternus veut accélérer dans l’intelligence artificielle
Ce projet s’inscrit dans une évolution plus large de la stratégie d’Apple depuis l’arrivée de John Ternus à la direction générale. Selon Bloomberg, le nouveau patron aurait demandé à Craig Federighi, responsable de l’ingénierie logicielle, d’adopter une approche plus ambitieuse et d’accélérer les développements liés à l’intelligence artificielle. En parallèle, iOS 27.3 doit déjà renforcer les interactions entre Siri et les applications tierces, notamment pour effectuer des réservations ou commander certains services. Mais ces fonctionnalités demeurent moins avancées qu’un véritable agent autonome, capable d’enchaîner plusieurs opérations sans intervention supplémentaire.
Qu’en penser ?
Apple semble vouloir dépasser le cadre de l’assistant vocal traditionnel pour proposer une intelligence artificielle capable d’utiliser réellement ses appareils. L’enjeu est important, alors que les agents autonomes deviennent l’un des principaux axes de développement d’OpenAI, Anthropic, Google et Meta. Cupertino pourrait disposer d’un avantage grâce à son contrôle du matériel et des systèmes d’exploitation. Mais les nouvelles restrictions imposées aux agents concurrents risquent également d’alimenter les critiques sur l’ouverture de son écosystème. Avec une éventuelle arrivée fin 2027, Apple devra surtout démontrer qu’elle peut rattraper des concurrents qui proposent déjà des solutions de ce type.