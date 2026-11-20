On en dit quoi ?



C'est quand même rigolo de voir Google confier ses serveurs spatiaux au grand rival de SpaceX, alors que son propre prototype a volé sur une Falcon 9. Ce calendrier dit surtout que les datacenters au sol posent un problème devenu énorme, entre l'électricité engloutie, l'eau de refroidissement et les terrains à trouver. Là-haut, l'énergie est gratuite, mais rien d'autre ne l'est. Sans une chute brutale des prix de lancement d'ici là, Suncatcher restera une expérience de laboratoire très chic, et nos serveurs continueront de chauffer en bas.