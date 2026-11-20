Google va lancer ses serveurs IA dans l'espace en 2029, avec la fusée de Bezos
Par Vincent Lautier - Publié le
Google a réservé une mission entière de la New Glenn, la grosse fusée de Blue Origin, pour expédier ses premiers satellites bourrés de puces IA au premier trimestre 2029. Le projet Suncatcher, des serveurs alimentés en continu par le soleil, quitte donc le laboratoire pour le pas de tir. L'équation économique, elle, n'est pas encore résolue, et elle est vertigineuse.
Google et Blue Origin ont officialisé le 19 novembre un contrat de services de lancement pour ce projet Suncatcher que Google présente comme un
Chaque satellite embarquera à peu près la puissance d'une baie de datacenter, et les engins communiqueront entre eux par liaisons laser pour se répartir les calculs. Google n'arrive pas les mains vides, un premier prototype vole depuis le 1er octobre. Parti sur une Falcon 9 de SpaceX avec le spécialiste de l'imagerie Planet Labs, ce petit engin de quatre puces a fait tourner le modèle Gemma et renvoyé un haïku rédigé en orbite, ce qui ne sert à rien mais a son petit charme. Il ne tient par contre que quinze minutes d'affilée avant de devoir souffler, signe qu'on en est au tout début.
Pas d'air dans le vide, donc pas de ventilateurs. La chaleur des puces doit partir par simple rayonnement, via des caloducs et des panneaux radiatifs, alors que les radiations cosmiques, elles, s'amusent à retourner des bits dans les mémoires et à fausser les calculs. Et surtout, quand un serveur tombe en panne à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, personne ne monte le changer. Et puis il y a la facture. Mettre un kilo en orbite coûte toujours une petite fortune, tout le pari de Suncatcher suppose donc que les prix de lancement dégringolent dans les années qui viennent. Blue Origin, de son côté, signe un client en or, lui qui court toujours après la cadence de SpaceX avec une New Glenn freinée par des années de retard.
C'est quand même rigolo de voir Google confier ses serveurs spatiaux au grand rival de SpaceX, alors que son propre prototype a volé sur une Falcon 9. Ce calendrier dit surtout que les datacenters au sol posent un problème devenu énorme, entre l'électricité engloutie, l'eau de refroidissement et les terrains à trouver. Là-haut, l'énergie est gratuite, mais rien d'autre ne l'est. Sans une chute brutale des prix de lancement d'ici là, Suncatcher restera une expérience de laboratoire très chic, et nos serveurs continueront de chauffer en bas.
Une mission entière réservée pour début 2029
Google et Blue Origin ont officialisé le 19 novembre un contrat de services de lancement pour ce projet Suncatcher que Google présente comme un
moonshotde recherche. La New Glenn décollera de Floride au premier trimestre 2029 avec à son bord une grappe de satellites équipés des TPU maison de Google, les puces que l'entreprise conçoit pour ses calculs d'intelligence artificielle. Direction une orbite héliosynchrone, où les panneaux solaires profitent d'un ensoleillement quasi permanent, sans nuit ni atmosphère pour filtrer la lumière. Ni le nombre d'engins embarqués ni le montant du contrat n'ont été communiqués, et Google parle toujours d'un programme de recherche, pas d'un service commercial.
Chaque satellite vaut une baie de serveurs
Chaque satellite embarquera à peu près la puissance d'une baie de datacenter, et les engins communiqueront entre eux par liaisons laser pour se répartir les calculs. Google n'arrive pas les mains vides, un premier prototype vole depuis le 1er octobre. Parti sur une Falcon 9 de SpaceX avec le spécialiste de l'imagerie Planet Labs, ce petit engin de quatre puces a fait tourner le modèle Gemma et renvoyé un haïku rédigé en orbite, ce qui ne sert à rien mais a son petit charme. Il ne tient par contre que quinze minutes d'affilée avant de devoir souffler, signe qu'on en est au tout début.
Mais comment on refroidit tout ça ?
Pas d'air dans le vide, donc pas de ventilateurs. La chaleur des puces doit partir par simple rayonnement, via des caloducs et des panneaux radiatifs, alors que les radiations cosmiques, elles, s'amusent à retourner des bits dans les mémoires et à fausser les calculs. Et surtout, quand un serveur tombe en panne à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, personne ne monte le changer. Et puis il y a la facture. Mettre un kilo en orbite coûte toujours une petite fortune, tout le pari de Suncatcher suppose donc que les prix de lancement dégringolent dans les années qui viennent. Blue Origin, de son côté, signe un client en or, lui qui court toujours après la cadence de SpaceX avec une New Glenn freinée par des années de retard.
On en dit quoi ?
C'est quand même rigolo de voir Google confier ses serveurs spatiaux au grand rival de SpaceX, alors que son propre prototype a volé sur une Falcon 9. Ce calendrier dit surtout que les datacenters au sol posent un problème devenu énorme, entre l'électricité engloutie, l'eau de refroidissement et les terrains à trouver. Là-haut, l'énergie est gratuite, mais rien d'autre ne l'est. Sans une chute brutale des prix de lancement d'ici là, Suncatcher restera une expérience de laboratoire très chic, et nos serveurs continueront de chauffer en bas.