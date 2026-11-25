Un robot porte les valises d’Elon Musk ? La vidéo qui relance le débat sur l’avenir de l’emploi
Par Laurence - Publié le
Une vidéo montrant Elon Musk descendant de son jet privé, accompagné d’un robot humanoïde transportant ses valises, fait actuellement le tour des réseaux sociaux. Partagée notamment par l’homme d’affaires indien Harsh Goenka, la séquence a provoqué de nombreuses réactions sur l’avenir de l’emploi face à la robotisation. Problème : ces images ont été totalement générées par l'intelligence artificielle. Mais le débat qu’elles suscitent quant à lui est bien réel.
La scène semble tout droit sortie d’une démonstration technologique de Tesla. Elon Musk descend les marches de son jet privé, tandis qu’un robot humanoïde le suit en transportant deux valises. La machine ressemble à Optimus, le robot développé par Tesla pour effectuer différentes tâches physiques. La vidéo a notamment été relayée sur X par Harsh Goenka, président du conglomérat indien RPG Group, qui y voit une illustration des bouleversements que pourrait entraîner l’arrivée des robots humanoïdes dans notre quotidien.
Sauf que cette démonstration n’a jamais eu lieu. La vidéo, initialement diffusée par un compte spécialisé dans les créations numériques, a été générée par intelligence artificielle. Il ne s’agit donc ni d’une véritable apparition d’Optimus aux côtés d’Elon Musk, ni d’une démonstration officielle de Tesla. Cette précision n’a toutefois pas empêché les images de devenir virales et de susciter de nombreuses réactions.
Au-delà de son caractère artificiel, la séquence soulève une question bien réelle : que deviendront certains emplois lorsque les robots humanoïdes seront capables d’effectuer des tâches aujourd’hui confiées à des humains ? En Inde, où la vidéo a particulièrement circulé, plusieurs internautes se sont inquiétés des conséquences économiques et sociales d’une automatisation généralisée.
Certains ont notamment évoqué le cas des porteurs de bagages dans les gares ferroviaires, dont les revenus pourraient être directement menacés par l’arrivée de machines capables d’effectuer les mêmes tâches. D’autres soulignent les différences entre les pays. Au Japon, le vieillissement de la population et les difficultés de recrutement encouragent le développement de solutions robotisées dans certains secteurs. En Inde, où la main-d’œuvre est particulièrement abondante, leur adoption pourrait avoir des conséquences différentes sur l’emploi. Tout comme l'IA sur de nombreuses professions !
En effet, le développement des robots humanoïdes ne l’est pas. Tesla travaille depuis plusieurs années sur Optimus, un robot bipède destiné à accomplir des tâches répétitives dans les usines, mais également, à terme, dans les environnements domestiques. Elon Musk ambitionne de produire ces machines à grande échelle, avec l’objectif de les rendre suffisamment abordables pour permettre leur adoption par les entreprises et les particuliers.
D’autres sociétés, notamment Figure AI et plusieurs constructeurs chinois, développent également des robots capables de manipuler des objets, de transporter des charges ou d’effectuer certaines opérations industrielles. Leur autonomie demeure toutefois encore limitée, certaines démonstrations nécessitant une supervision humaine ou un contrôle à distance.
Cette affaire illustre finalement deux évolutions technologiques qui se rejoignent. D’un côté, l’intelligence artificielle générative permet désormais de créer des vidéos suffisamment crédibles pour être prises pour de véritables démonstrations technologiques. De l’autre, les progrès de la robotique rendent progressivement plausibles des scènes qui relevaient encore récemment de la science-fiction.
La vidéo d’Elon Musk et de son robot porteur de bagages est donc fausse, mais elle préfigure des usages que plusieurs entreprises cherchent effectivement à développer. La question n’est pas seulement de savoir si les robots pourront un jour accomplir ces tâches, mais aussi quelles seront les conséquences de leur déploiement sur l’emploi et l’organisation du travail.
Un robot au service d’Elon Musk ? Pas vraiment !
La scène semble tout droit sortie d’une démonstration technologique de Tesla. Elon Musk descend les marches de son jet privé, tandis qu’un robot humanoïde le suit en transportant deux valises. La machine ressemble à Optimus, le robot développé par Tesla pour effectuer différentes tâches physiques. La vidéo a notamment été relayée sur X par Harsh Goenka, président du conglomérat indien RPG Group, qui y voit une illustration des bouleversements que pourrait entraîner l’arrivée des robots humanoïdes dans notre quotidien.
Un robot transportant deux valises peut ressembler à une simple démonstration technologique. Mais cela annonce quelque chose de beaucoup plus important. Les robots humanoïdes quittent les usines pour entrer dans notre quotidien. Les opportunités sont immenses, tout comme les bouleversements, écrit-il.
Sauf que cette démonstration n’a jamais eu lieu. La vidéo, initialement diffusée par un compte spécialisé dans les créations numériques, a été générée par intelligence artificielle. Il ne s’agit donc ni d’une véritable apparition d’Optimus aux côtés d’Elon Musk, ni d’une démonstration officielle de Tesla. Cette précision n’a toutefois pas empêché les images de devenir virales et de susciter de nombreuses réactions.
Une fausse vidéo, mais de vraies inquiétudes
Au-delà de son caractère artificiel, la séquence soulève une question bien réelle : que deviendront certains emplois lorsque les robots humanoïdes seront capables d’effectuer des tâches aujourd’hui confiées à des humains ? En Inde, où la vidéo a particulièrement circulé, plusieurs internautes se sont inquiétés des conséquences économiques et sociales d’une automatisation généralisée.
Certains ont notamment évoqué le cas des porteurs de bagages dans les gares ferroviaires, dont les revenus pourraient être directement menacés par l’arrivée de machines capables d’effectuer les mêmes tâches. D’autres soulignent les différences entre les pays. Au Japon, le vieillissement de la population et les difficultés de recrutement encouragent le développement de solutions robotisées dans certains secteurs. En Inde, où la main-d’œuvre est particulièrement abondante, leur adoption pourrait avoir des conséquences différentes sur l’emploi. Tout comme l'IA sur de nombreuses professions !
Optimus, un projet bien réel chez Tesla
En effet, le développement des robots humanoïdes ne l’est pas. Tesla travaille depuis plusieurs années sur Optimus, un robot bipède destiné à accomplir des tâches répétitives dans les usines, mais également, à terme, dans les environnements domestiques. Elon Musk ambitionne de produire ces machines à grande échelle, avec l’objectif de les rendre suffisamment abordables pour permettre leur adoption par les entreprises et les particuliers.
D’autres sociétés, notamment Figure AI et plusieurs constructeurs chinois, développent également des robots capables de manipuler des objets, de transporter des charges ou d’effectuer certaines opérations industrielles. Leur autonomie demeure toutefois encore limitée, certaines démonstrations nécessitant une supervision humaine ou un contrôle à distance.
Qu’en penser ?
Cette affaire illustre finalement deux évolutions technologiques qui se rejoignent. D’un côté, l’intelligence artificielle générative permet désormais de créer des vidéos suffisamment crédibles pour être prises pour de véritables démonstrations technologiques. De l’autre, les progrès de la robotique rendent progressivement plausibles des scènes qui relevaient encore récemment de la science-fiction.
La vidéo d’Elon Musk et de son robot porteur de bagages est donc fausse, mais elle préfigure des usages que plusieurs entreprises cherchent effectivement à développer. La question n’est pas seulement de savoir si les robots pourront un jour accomplir ces tâches, mais aussi quelles seront les conséquences de leur déploiement sur l’emploi et l’organisation du travail.