Qu’en penser ?



Cette affaire illustre finalement deux évolutions technologiques qui se rejoignent. D’un côté, l’intelligence artificielle générative permet désormais de créer des vidéos suffisamment crédibles pour être prises pour de véritables démonstrations technologiques. De l’autre, les progrès de la robotique rendent progressivement plausibles des scènes qui relevaient encore récemment de la science-fiction.



La vidéo d’Elon Musk et de son robot porteur de bagages est donc fausse, mais elle préfigure des usages que plusieurs entreprises cherchent effectivement à développer. La question n’est pas seulement de savoir si les robots pourront un jour accomplir ces tâches, mais aussi quelles seront les conséquences de leur déploiement sur l’emploi et l’organisation du travail.