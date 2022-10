iPad OLED : une nouvelle technologie hybride pour 2024 ?

Un processus permettant d'obtenir des iPad plus fins et d'abaisser les coûts de production

Un nouveau fournisseur dans la chaine !

Samsung Display comme fournisseur OLED des prochains iPad

C'est en effet ce que soutientdans une parution de ce jour.Ce nouveau processus aurait un double effet. Il combinerait à la fois des composants rigides et flexibles ce qui permettrait ainsi d'. En effet, il y aurait une économie substantielle car il ne nécessite pas de couche destinée au rétroéclairage.D'après, la firme serait réticente à s'appuyer uniquement sur des panneaux flexibles -comme ceux utilisés pour l'iPhone- car ces derniers ont tendance à se déformer) et amoindrir la qualité de l'affichage avec des écrans plus grands.Ce dernier pourrait être notamment en charge de tout ou partie de certains composants de l'iPad Pro 12,9 pouces et des nouveaux MacBook Pro (mini-LED). Apparemment, Cupertino aurait contribué financièrement afin d'augmenter la capacité de production de TSMT.Actuellement, les seuls appareils d'Apple qui utilisent des mini-LED sontLes trois appareils pourraient bien être rafraîchis avec des puces M2 d'ici fin octobre La firme sud-coréenne commencerait par les T1, pour obtenir une première évaluation avec une production commerciale en 2023. Elle lancerait véritablement les T2 en 2024, à partir de laquelle ils seraient probablement utilisés pour les iPad, voire certains Mac.Dernièrement, la relation entre les deux firmes était quelque peu tendue, Cupertino aurait en effet annulé un projet en cours, qui portait sur l'écran OLED du prochain iPad Air de 2022 (voire 2023). Ce partenariat aurait été arrêté en septembre 2021, pour des problèmes de conception mais également de rentabilité et de production.En effet,, qui superposerait deux couches d'OLED (rouges, vertes et bleues) au lieu d'une seule. Cette dernière permettrait de doubler les niveaux de luminosité et prolonger la durée de vie du panneau jusqu'à quatre fois.