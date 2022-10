iPadOS 16.1 sortirait la dernière semaine d’octobre (avec l’iPad pro M2 ?)

iPadOS 16.1 pour fin octobre ?

Une version trop buggée

Stage Manager

Stage Manager nécessitait une importante mémoire interne, un stockage très rapide et des capacités d'affichage externes plus flexibles, que seule la puce M1 peut fournir

Une sortie logicielle avec de nouveaux produits

presque

. C’est en effet ce que vient de tweeterApple publierait probablement iOS 16.1 en même temps que iPadOS 16.1, étant donné que la dernière version bêta de chaque mise à jour possède le. Compte tenu du retard,. Cette mise à jour estavec tous les modèles d'iPad Pro, l'iPad Air de troisième génération (et modèles ultérieurs), l'iPad mini de cinquième génération et modèles ultérieurs, et l'iPad de cinquième génération et modèles ultérieurs.Mais on apprenait début août qu'Apple repoussait la sortie d'iPadOS 16, d'environ un mois. Ainsi, la firme a proposé un calendrier en deux temps : en septembre pour iOS 16 et watchOS 9, pour accompagner (et privilégier) l’iPhone 14 et les nouvelles Apple Watch, puis en octobre pour iPadOS et macOS Ventura.Cette dernière -supposée être la fonctionnalité phare- permet d'utiliser plusieurs applications dans des fenêtres superposées.Une récente bêta d'iPadOS 16.1 a apporté deux importantes modifications relatives à Stage Manager, en l’. Auparavant, Apple avait plusieurs fois soutenu que la fonction était limitée aux modèles équipés d’une puce M1 (iPad Pro et iPad Air), avant de changer d'avis pour certains modèles.Souvenez-vous en juin dernier , Apple répondait que. Apple a également supprimé -momentanément- la prise en charge de l'affichage externe de Stage Manager, mais la fonctionnalité devrait revenir dans une future mise à jour. En revanche. Pour cela, il n'y aurait pas de keynote ou demais un communiqué de presse.-après tout, les systèmes vont proposer des fonctions communes comme Stage Manager (à condition d’avoir un iPad M1 compatible). Toutefois, il semble que la réalité soit finalement un peu plus compliquée.