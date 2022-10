Nul en maths ? Schooltopia aide les collégiens à progresser avec un prof-robot et des BDs

bosse des maths

Un petit robot en guise de prof

Toshi

L’échec fait partie de l’apprentissage

Des BDs et des QCM qui suivent le programme

149€/an et les premiers cours gratuits

, la plateforme Schooltopia tente de réconcilier les collégiens avec les Maths. L'idée ? Proposer de l'apprentissage et du soutien sous une forme plus ludique.. En attendant une réforme du système éducatif, les initiatives privées se multiplient et tentent de pallier les carences de l'école publique, en utilisant notamment l'intelligence artificielle.. Grâce au machine learning, l'androïde va s'adapter au niveau de l'adolescent, en se nourrissant de ses questions et en y adaptant ses réponses. L'idée est aussi de ne pas briser l'apprentissage en cas d'échec,clame Toshi, qui essaie de ne pas juger le niveau de l'enfant, même si les résultats ne sont pas là.. Le service propose plusieurs leçons, inspirés des séries TV : chaque épisode constitue une leçon complète. Cette dernière rassemble en tout 1 histoire, 2 leçons, 4 exercices et 2 QCM, de quoi alterner entre un cours plus magistral et des exercices moins formels.mais aussi sur mobile et tablette. Pour les histoires, il est possible de télécharger des PDF, afin que l'élève puisse les lire confortablement sur son iPad par exemple.A noter que les leçons de Schooltopia sont préparés par des professeurs et, de la 6e à la 3e. L'idée est donc de proposer une forme de soutien scolaire, en parallèle des cours du collège.Il est déjà possible de. L’abonnement annuel est proposé. Schooltopia est compatible avec Mac, PC, Android et iOS et peut être visionné sur tous types de supports : ordinateur, tablette et téléphone.