DaVinci Resolve sera disponible sur iPad d'ici fin 2022 !

En effet,En effet, sur son site officiel, la firme californienne avait indiqué -juste après la présentation de ces nouveaux iPad Pro et iPad 10- uneMais il y a deux jours, il fallait se contenter de quelques(apparu furtivement dans la vidéo de présentation de l'iPad), sans aucune information sur les prix ou les fonctionnalités. Aujourd’hui on apprend que la version gratuite de DaVinci Resolve et de DaVinci Resolve Studio Premium (295 $ sur ordinateur de bureau) seront disponibles pour les utilisateurs d'iPad d'ici laDepuis, Blackmagic Design a précisé que DaVinci Resolve pour iPad sera. L'app sera capable d'ouvrir et de créer les mêmes fichiers de projet DaVinci Resolve standard que la version de bureau ( DaVinci Resolve ) même s’il faudrait s’attendre davantage à unepour la tablette ne reprenant pas toutes les fonctions de la version bureau.Ainsi, on pourraMais il sera également possible de gérer une bibliothèque de photos, que ce soit depuis iCloud ou bien une unité de stockage externe connectée sur le port USB-C, avec des formats de fichiers tels que H.264, H.265, Apple ProRes ou encore Blackmagic RAW. Enfin, il sera également. L'éditeur annonce des performances optimisées pour les puces d'Apple, soit des rendus ProRes Ultra HD 4 fois plus rapides sur le nouvel iPad Pro avec M2.