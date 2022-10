Test de l'iPad Pro M2 : beaucoup de puissance, pour beaucoup plus cher

Rappel des caractéristiques

De la puissance à revendre

iPad Pro M2 et iPad Gen10

la partie matérielle de l'iPad Pro continue de surpasser le logiciel. À un moment donné au cours des deux derniers jours, j'ai pris par erreur mon iPad Pro M1 en pensant qu'il s'agissait de l'iPad Pro M2 (ils sont de conception identique) et je l'ai utilisé pendant environ une heure, tout le temps en me demandant si l'amélioration des performances que je percevais était un effet placebo ou non. Il s'avère que c'était le cas

la façon dont vous pouvez tirer parti de la puissance offerte dépend des efforts des développeurs. Les utilisateurs de DaVinci Resolve, Octane X et Affinity Publisher recevront tous des mises à jour plus tard dans l'année qui débloqueront des fonctionnalités et une vitesse de traitement qui les auraient légitimement forcés à se tourner vers la version Mac auparavant. C'est énorme.

objectivement, c'est un appareil bien conçu qui offre tout ce que vous attendez de la gamme iPad premium. Regarder du contenu vidéo, jouer à des jeux, discuter avec d'autres, naviguer sur le Web, écrire, dessiner et plus encore. La puce M2 qui alimente la tablette devrait également la rendre assez évolutive. Cependant, si vous possédez déjà l'iPad Pro de l'année dernière, vous n'avez absolument pas besoin du nouveau modèle, sauf si vous faites de la conception ou du montage vidéo intensif. L'iPad Air 2022 est également une excellente option pour la plupart des utilisateurs en raison de ses performances impressionnantes et de son prix relativement abordable par rapport à l'iPad Pro.

Il a le même design, écran, caméras, haut-parleurs et batterie. C'est exactement la même taille et le même poids. Les principaux changements sont le processeur M2 et la prise en charge du survol de l'écran avec l'Apple Pencil, la technologie qui permet à l'écran de la tablette de détecter la proximité de Pencil et d'effectuer une tâche simple avant même de le toucher. L'iPad Pro d'Apple est destiné aux professionnels, mais seul une petite partie des professionnels en tirera la quintessence au quotidien. Les changements se résument à la nouvelle puce M2, ce qui rend le Pro encore plus puissant, mais vous obtiendrez mieux avec un ordinateur .portable.

L'iPad Pro 2022 est (sans surprise) le meilleur, le plus capable des des deux. Sa nouvelle puce Apple M2 offre une augmentation des performances et son écran – quelle que soit la taille que vous choisissez – est plus lumineux, plus fluide et (dans le cas du Pro 12,9 pouces, au moins) plus dynamique (que celui de l'iPad Air NDLR). Le Pro vous offre également un système de caméra plus avancé, une authentification par identification faciale, une connectivité améliorée et une interactivité Apple Pencil améliorée. Mais tout cela vaut-il la prime de 200 $ qu'Apple facture pour le Pro 11 pouces ? Pour la plupart des gens, nous soupçonnons que ce ne sera pas le cas, car ils sont fonctionnellement très similaires. En effet, notre test du dernier Pro indique que l'iPad Air 5 offre la grande majorité des fonctionnalités du Pro pour beaucoup moins cher.

Les nouveautés de l'iPad Pro M2 cette année tiennent en quelques lignes,(outre le tarif en hausse chez nous, malheureusement). La puce M2 étrennée par les MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces 2022 arrive ainsi sur l'iPad Pro et propose un CPU doté de 8 cœurs (4 hautes performances et 4 efficients), une partie GPU comptant 16 cœurs et un Neural Engine à 16 cœurs. La puce est épaulée une mémoire rapide avec une bande passante atteignant 100 Go/s avec des modèles 128/256 et 512 Go embarquant 8 Go de RAM, là où les version 1 et 2 To disposent de 16 Go (le moteur médias est également plus performant, avec prise en charge de l'accélération matérielle de l'encodage et du décodage du format ProRes). L'iPad Pro M2 évolue également en accueillant la 5G (sur les modèles cellulaires), le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.Pour le reste,(capteurs photo, stockage, compatibilité avec le Pencil 2 qui gagne toutefois le mode hover détectant la pointe du crayon et son inclinaison jusqu'à 12 millimètres au-dessus de la surface de l'écran)avec une dalle mini-LED 12,9 pouces Liquid Retina XDR ProMotion (taux de rafraîchissement adaptatif culminant à 120 Hz) proposant une luminosité constante maximum de 1 000 nits (1 600 nits en pointe), et une dalle LCD Liquid Retina pour le modèle 11 pouces offrant le ProMotion ainsi qu'une luminosité de 600 nits.(comme la version précédente)(c'est pourquoi vous ne verrez pas les journalistes US se plaindre du tarif)., Mac Otakara publiant des scores Geekbench qui en attestent, le plaçant en tête des tablettes Apple.Toutefois, nombreux sont ceux, comme Jason Cipriani de ZDnet , Nathan Ingraham d' Engadget ou encore Chris Davies de Slash Gear, qui estiment quepoussant l'iPad dans ses retranchements pour de l'édition vidéo par exemple, et queDe plus, les journalistes indiquent que la puissance de l'iPad Pro est souvent bridée par les possibilités d'iPadOS (bien que la gestion améliorée à venir des moniteurs externes soit un pas dans le bon sens) , et que ceux qui veulent plus de performances se tourneront vers les Mac.Pour Tony Polanco de Tom's Guide, Mashable . Pour le journaliste, l'iPad Pro 12,9 pouces de sixième génération est identique à l'iPad Pro de cinquième génération à bien des égards.Même son de cloche chez Jon Mundy de Tech Radar qui a bien du mal a conseiller l'ipad Pro M2 face à l'ipad Air de dernière génération.Quant à nous,avant de vous livrer nos impressions.