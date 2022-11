Digitrame, la gestion commerciale avec du développement sur mesure

• Pourquoi du développement sur mesure

• Comment se déroule une mise en place

• Un retour client : Antoine - pisciniste

• Et pourquoi pas vous….

Pourquoi du développement sur mesure ?

Mise en place

Antoine - pisciniste

• un formulaire pour référencer la piscine et tous les accessoires associés

• une page de suivi et de saisie des analyses d’eau

• la génération d’un document PDF envoyé au client.

• la génération d’un devis automatique dans le cas d’actions spécifiques

• le catalogue produit avec gestion de stock



Chef d’entreprise dans le milieu de la piscine depuis plusieurs années, j’utilise DIGITRAME depuis 2 ans.



Auparavant, je devais utiliser plusieurs logiciels pour effectuer : la gestion commerciale, le suivi client, le référencement produit, la prise de note et dessin, le planning d’intervention de mon entreprise…



DIGITRAME a été pour moi LA SOLUTION ! En effet, cette interface élaborée et intuitive répond à tous mes besoins en une seule application et qui plus est ”NOMADE” tout en restant synchronisée.



Son créateur, Pascal DAMIANI est très disponible et à l’écoute de mes attentes sur du développement personnalisé.







Concernant l’application :



Le TABLEAU de BORD, me permet en un coup d'œil et en temps réel de voir le suivi client, les devis en attente, les tâches à réaliser, mon suivi de facturation, ma trésorerie…



Le module FICHE CLIENT, est vraiment complet : Informations personnalisées, photos avant/après, Lien Gps pour se rendre directement à l’adresse, bouton appel client, Matériel avec suivi des entretiens, rapport d’analyse d'eau…

Depuis le DEVIS et jusqu’à la FACTURATION, les différentes étapes comme (la validation, le suivi et l’avancement du chantier, bon de livraison, les acomptes, se font naturellement dans l’application). De plus, chaque étape peut-être envoyée directement par mail au client.



RÉFÉRENCES et STOCK, Je gère plus de 3000 références à ce jour, avec photos, détails technique, fiche technique produit. L’application est en mesure de stocker toutes ces informations très volumineuses.



CONCLUSION :



Je recommande vivement DIGITRAME à tout Chef d’entreprise qui souhaite gagner du temps sur toute sa gestion. La plateforme de synchronisation entre appareils permet aussi de travailler à plusieurs personnes en même temps.

DIGITRAME me permet depuis 2 ans de gagner un temps considérable sur ma gestion d’entreprise ( temps consacré à la gestion divisé par 5 ) et tout ceci pour une modique somme mensuelle ou annuelle.



Merci DIGITRAME !

Et pourquoi pas vous?

