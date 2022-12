Le moteur de rendu Octane X débarque sur les iPad M1/M2

Octane X pour iPad M1 et M2

Une version adaptée à l'interface tactile des iPad

Octane X pour iPad est une avancée majeure dans la démocratisation des outils graphiques de pointe. Désormais, les artistes peuvent accéder à l'ensemble des fonctionnalités d'Octane à partir d'appareils mobiles - avec une nouvelle interface conçue pour la technologie Multi Touch sur iPad et la prise en charge d'Apple Pencil - ouvrant de nouvelles possibilités créatives révolutionnaires. "Alors que nous nous tournons vers l'avenir de l'informatique et des médias de nouvelle génération, la possibilité de créer, de partager et de monétiser des œuvres d'art à partir de n'importe quel appareil en temps quasi réel remodèlera profondément le paysage de l'information dans les décennies à venir. Octane X pour iPad est une fenêtre sur l'avenir de l'informatique immersive omniprésente - avec nos outils, nous espérons qu'il changera la donne pour l'expression créative

Après une version optimisée pour l'API Metal et les Mac Intel et Apple Silicon proposée sur le Mac App Store depuis mars 2021, l. L'application ne semble pas encore déployée sur l'App Store français, mais cela ne devrait pas tarder, le programme étant bien disponible dès aujourd'hui sur l'App Store aux US y compris le support du multitouch, des claviers, souris, trackpads, des moniteurs externes via Stage manager et de l'Apple Pencil,Le moteur de rendu sur les tablettes d'Apple est également compatible avec la plateforme RNDR permettant d'utiliser des GPU en réseau et les projets pourront être exportés afin d'être ensuite ouverts sous les principaux outils du marché, dont Cinema4D, Maya, Houdini, Blender, Unity3D, ou l'Unreal Engine.(mais sans les applications maison que sont Final Cut Pro et Logic Pro). L'App Store pour iPad a également récemment accueilli DaVinci Resolve, dont vous pouvez retrouver notre prise en main