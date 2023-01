Cette tablette Lenovo vous rappelle-t-elle quelque chose ?

Voici la Lenovo Tab Extreme

Une dalle OLED 14,5 pouces 120 Hz

pas si

, lorsque de petites idées totalement originales flottent dans l'air et qu'un designer les attrape au vol, avant de saisir fébrilement une feuille et un crayon afin de dresser rapidement le portrait d'un appareil que nous n'aurons jamais vu auparavant, le tout avant que ces étincelles de créativité pure ne disparaissent à jamais. Alors, d'accord, cette Lenovo Tab Extreme a peut-être un petit air d'une tablette concurrente, particulièrement. Mais qui sommes-nous pour juger (Apple sait également très bien copier les autres, soit dit en passant) ?, comme une dalle OLED 120Hz de 14,5 pouces, un port pour carte microSD permettant d'ajouter simplement de l'espace de stockage à bas prix, un pied intégré, ou encore la présence de deux ports USB-C, et bien sûr Android 13 (et là, il faut bien avouer que l'enthousiasme retombe un peu). La Tab Extreme de Lenovo embarque une puce Mediatek Dimension 9000 comptant hui cœurs, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD, le tout offrant une autonomie de 12 heures. Le constructeur ne donne pas de date de commercialisation, mais annonce un tarif qui devrait débuter à 1199 dollars.