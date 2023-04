Des soucis pour Universal Control et Handoff depuis iPadOS 16.4 et macOS 13.3 ?

Universal Control ne répond plus

Des problèmes avec Handoff

Il semblerait que de, alors que tout marchait comme sur des roulettes auparavant. Ces soucis sont d'autant plus agaçants que cette fonctionnalité est intéressante et peu vite devenir indispensable au quotidien pour les utilisateurs qui l'auraient adoptée.Il est ainsi assez regrettable que les mises à jour récentes présentent de tels problèmes, y compris pour des fonctionnalités qui ne sont plus vraiment des nouveautés et qui peuvent donc faire partie des habitudes de travail. Les utilisateurs échaudés pourraient alors devenir méfiants (c'est déjà le cas pour certains) et attendre davantage avant de passer à la dernière mouture en date des systèmes. C'est d'autant plus dommage pour une firme ayant pour avantage de gérer les parties logicielles et matérielles de son écosystème.Pour rappel,Cette fonctionnalité permet d'utiliser une seule souris (ou un trackpad) et un clavier afin de contrôler plusieurs Mac et iPad connectés au même compte iCloud et passer d'écran en écran. La fonctionnalité prend également en charge les glisser/déposer entre les machines, ou encore les gestes sur les trackpads/souris compatibles. Du côté des Mac, Commande universelle nécessite un MacBook ou MacBook Pro 2016, un MacBook Air 2018, un iMac 2017, un iMac 5K fin 2015, un iMac Pro, un Mac Pro 2019 ou un Mac mini 2018 ou plus récent. Pour les tablettes, il faudra disposer d'un iPad Pro, d'un iPad Air 3, d'un iPad 6 ou d'un iPad mini 5 ou plus récent., comme le déverrouillage des Mac avec l'Apple Watch, la saisie de texte depuis un iPhone pour l'Apple TV, ou encore le très pratique copier/coller entre les différents appareils de la gamme d'Apple. Il reste à espérer qu'une mise à jour contenant des correctifs efficaces soit rapidement déployée. Comme nous vous l'indiquions récemment, il semblerait qu'iOS 16.4.1 soit dans les tuyaux et que sa sortie soit imminente. Il ne reste plus, malheureusement, qu'à patienter.