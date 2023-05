Les utilisateurs chinois adorent les iPad !

Un retour vers la croissance

d'améliorations axées sur la productivité, y compris l'utilisation d'accessoires tels que des claviers, des stylets et des applications pour soutenir le travail et les études

La Chine mieux que le reste du monde

Ainsi, selon, le marché des tablettes aurait été particulièrement fort lors de ce premier trimestre de l’année en Chine. Ce qui constituerait une très bonne nouvelle, puisque ce secteur est en pleine croissance, les consommateurs n'étant pas pourvus !. Après une année 2021 en berne et la 2022 en demi teinte, ce début 2023 semble reprendre un peu de couleurs.Dans ce contexte,. Juste derrière, on trouve Huawei avec 1,14 million d'unités expédiées pour une part de marché de 17,6 %, suivi de près par Honor et ses 701 000 unités, en hausse de 66,5 %.Selon Emma Xu, analyste chez, le contexte serait désormais favorable, les fabricants redoublant. Elle insiste également surqui permet d'utiliser d'autres appareils ou services, une stratégie qu'Apple maitrise parfaitement.. En effet, après plusieurs mois florissants, l'iPad n'échappait pas au marasme ambiant ! Apparemment, l 'iPad Pro M2 et de l' iPad 10 ont eu du mal à changer la donne, même s'ils ont apportés quelque 6,670 milliards de dollars (-12,76% par rapport aux 7,646 milliards de 2022).Après la période faste du confinement et du télétravail, les utilisateurs ont déjà acheté une tablette (ou un ordinateur) et hésitent désormais à racheter de nouveaux modèles. Mais peut-être sont-ils perdus dans le catalogue, ne sachant plus quel modèle choisir ou par la hausse trop importante des prix !