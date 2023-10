Quels nouveaux iPad pourraient bien sortir d'ici Noël ?

iPad mini 7 et iPad Air 6 d'ici la fin de l'année ? un iPad 11 un peu plus tard ?

Et l'iPad Pro ?

. Pour rappel, l' iPad mini 6 actuel a été lancé en septembre 2021 et il bénéficie d'une puce qui commence à dater un peu. Il s'agit en effet d'une A15 Bionic, la même que l'iPhone 13. Ce sont vraiment ces deux modèles qui sont pressentis pour sortir d'ici Noël....L' iPad de 10e génération est sorti l'année dernière avec un design similaire à l' iPad Air : il est toutefois déjà doté d'un port USB-C mais avec une puce A14 Bionic. Il est également probable que son successeur ne présente que qu'un léger rafraichissement.Au menu pour ces tablettes dénommées J717, J718, J720 et J721, on trouverait de. L'accessoire aurait été sensiblement amélioré pour rapprocher l' iPad Pro d'un ordinateur portable, incluant notamment un trackpad plus grand.L' iPad Pro -qui a été mis à jour il y a tout juste un an- serait le dernier à évoluer et n'aurait pas de successeur avant mi 2024 (ce qui est logique, son cycle de renouvellement étant généralement de 18 mois).