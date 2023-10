Un nouvel Apple Pencil dans les prochains jours ?

Toujours les deux même "vieux" Apple Pencil au catalogue

De son côté, le site japonaisne rejoint pas vraiment les dernières rumeurs , qui annoncent une possible sortie produits pour demain avec une mise à jour de l'iPad Air, l'iPad mini et l'iPad. En effet, celui-ci pense. Cet Apple Pencil 3 pourrait être doté deet pourquoi pas d'un port USB-C.Cette information pourrait faire écho à la dernière newsletter de Mark Gurman. Celui-ci estime désormais queLe mois dernier, le leaker Majin Bu avait le premier fait état de cette possibilité . Le code de bêta 3 d'iOS 17.1 lui avait sensiblement donné raison. En effet,. Il est livré avec une pointe non magnétique, avec plusieurs embouts de remplacement disponibles. L'Apple Pencil 2 s'attache / se charge magnétiquement sur l'iPad Pro (les modèles à partir de 2018), il est également compatible avec les modèles plus récents d' iPad Air , et d'iPad mini.. Il est en effet compatible avec l'iPad 10 et certains modèles d'iPad plus anciens. La rumeur veut que ce modèle d'Apple Pencil pourrait bientôt être mis à jour avec un connecteur USB-C.