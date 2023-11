L'Apple Pencil USB-C est en vente à 95€

Un port USB-C sous le capuchon

Toucher deux fois

Au prix de 95 euros, le nouvel Apple Pencil est une option plus abordable par rapport aux modèles d'Apple Pencil 1 et 2. Mais pour autant, leurs fonctions ne sont pas identiques -loin de là.Certes, il dispose d'un, mais ilvia un port caché sous un petit capuchon. Il est compatible avec tous les modèles d'iPad équipés d'un port USB-C, y compris l' iPad 10 Compte tenu de son prix: la sensibilité à la pression, le gestepour basculer entre les outils de dessin et bien sûr la charge / jumelage sans fil. Cependant, il prend en charge la fonction de survol de l'Apple Pencil avec les derniers modèles d' iPad Pro de 11 pouces et iPad Pro 12,9 pouces