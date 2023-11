Le firmware de l'Apple Pencil USB-C reçoit sa première mise à jour

Un nouveau firmware

Apple Pencil Gen 3

Un port USB-C sous le capuchon

Toucher deux fois

Notons au passage que la désignation officielle est apparemment, ce qui signifie -tout du moins en interne et en les murs de Cupertino- que ce stylet constitue bien un Apple Pencil de troisième génération.A moins qu'un autre futur modèle (un vrai haut de gamme avec de véritables innovations, plus précis, avec davantage d'outils intégrés ou des mines interchangeables et pourquoi pas en Noir Spatial ?) n'arrive et soit considéré comme la Gen. 3. Mais dans ce cas là, cela n'expliquerait pas pourquoi le firmware de l'Apple Pencil USB-C porte ce nom...Il est possible que la mise à jour améliore la compatibilité de l'Apple Pencil avec les différents iPad. Il n'y a pas non plus d'instruction officielle sur la façon de mettre à jour l'Apple Pencil, mais on peut supposer qu'il suffit de le connecter à son iPad une fois que le firmware aura été téléchargé (automatiquement).Au prix de 95 euros, l'Apple Pencil USB-C est une option plus abordable par rapport aux modèles d'Apple Pencil 1 et Apple Pencil 2. Mais pour autant, leurs fonctions ne sont pas identiques -loin de là.Certes, il dispose d'un, mais ilvia un port caché sous un petit capuchon coulissant. Il est compatible avec tous les modèles d'iPad équipés d'un port USB-C, y compris l' iPad 10 Compte tenu de son prix: la Sensibilité à la pression, le gestepour basculer entre les outils de dessin et bien sûr la charge / jumelage sans fil. Cependant, il prend en charge la fonction de Survol de l'Apple Pencil avec les derniers modèles d' iPad Pro de 11 pouces et iPad Pro 12,9 pouces