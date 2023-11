Les improbables rumeurs sur le prochain iPad Pro !

Des rumeurs à prendre avec des pincettes...

nouveau design avec des cadres amincis

Leaker contre journaliste

mines magnétiques interchangeables

service communication d’Apple

En effet, le leaker Majin Bu -qui a été assez chanceux dans certaines de ses prédictions- revient sur. Sur X, il revient donc sur les iPad Pro, qui seraient dotés d'un, mais surtout trois tailles de 11 pouces, 12,9 pouces et 14,1 pouces.Pour rappel,. Mais il serait plutôt question de passer de 12,9 à 13 pouces et non de conserver cette référence et d'en inclure une nouvelle. Par le passé, il avait aussi été question d'une grande tablette, et de proposer un grand iPad (non pro).(rien de nouveau ici) avec une luminosité allant. Ce dernier point semble particulièrement étrange, au vu des caractéristiques actuelles. En effet, l'iPad Pro M2 mini-LED gère une luminosité maximale de 1 600 nits (HDR), l'iPhone 15 Pro lui peut atteindre 2 000 nits, ce qui rend cette limite de 3000 nits un peu trop excessive pour être crédible.Majin Bu revient également sur les accessoires à venir :. Ce dernier serait en aluminium (avec deux ports USB-C intégrés) et un connecteur MagSafe à la place du Smart Connector. Du coup, on a un peu de mal à comprendre comment le clavier se connecterait à l'iPad Pro et comment le MagSafe serait utilisé.. Mais également unavec des-une rumeur qu'il avait déjà lancée à la rentrée, juste avant l'annonce de l' Apple Pencil USB-C Forcément, certaines de ces informations peuvent apparaitre fantaisistes, et n’ont pas manqué de faire immédiatement réagir leMark Gurman.