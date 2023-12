L'iPad pliable, projet réel ou utopie ?

Pas vraiment d'iPad pliable dans les tuyaux

L'OLED devrait arriver prochainement. En effet, d'après. En effet, Cupertino serait plutôt préoccupée par la généralisation de l'OLED.. Deux personnes familières avec le projet estiment que la firme californienne ne disposeraitet ne voient rien venir avant quelques années. A force de spéculations, on pourrait même se poser la question de la réalité de ce projet. Comme l'iPhone Pliable, il pourrait bien ne jamais voir jour...Dernièrement, Mark Gurman est venu nuancer les possibles dates de lancement des. Ces derniers pourraient bien arriver-tout comme le casque Vision Pro. Ces appareils coïncideraient désormais avec leApparemment,En effet, d'après Ross Young (), les sous-traitants auraient déjà commencé à produire les dalles pour un iPad Air de 12,9 pouces. En revanche, hormis ce changement de taille, le design de la tablette devrait rester inchangé.Sans surprises, ils bénéficieraient d'uneet seraient accompagnés de nouveaux accessoires.A commencer parOn pourrait imaginer un étui plus enveloppant et métallique, comme le proposent certains fournisseurs tiers. A cela s'ajouterait un nouvel Apple Pencil, qui serait(merci d'oublier l'Apple Pencil USB-C).Une première pour ce form factor qui n'a toujours qu'une seule taille par génération. Actuellement l’ iPad Air sorti en 2022 est seulement disponible avec un écran Liquid Retina de 10,9 pouces.