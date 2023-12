Attendez-vous l'arrivée du MagSafe sur un iPad ?

Du MagSafe pour les iPad Pro en 2024 ?

Du MagSafe oui, mais sous quelle forme ?

Un dock avec une enceinte ?

En sus de sa présence au dos des iPhone depuis l'iPhone 12 (à l'exception des versions SE) et sur la tranche des MacBook récents,. Si cette rumeur court depuis 2021, nos confrères de MacRumors auraient obtenu a confirmation auprès d'une source proche des firmes fabricant les aimants que l'on retrouve sur les produits Apple.Si le MagSafe débarque sur les iPad, il reste à savoir sous quelle forme. Cela pourrait êtreà l'image de ce que l'on retrouve sur les iPhone, nécessitant un dos en verre (et donc un peu plus fragile) et permettant d'utiliser les batterie et chargeurs MagSafe actuels et les futurs modèles Qi2 Nous pourrions également imaginer. En effet, selon les bruits de couloir, les iPad Pro 2024 seraient accompagnés d'une nouvelle version du Magic Keyboard avec une coque en aluminium qui ferait davantage ressembler l'ensemble à un MacBook.Le poids d'un iPad Pro M2 actuel culmine à 684g en version 12,9 pouces,. Il serait évidemment envisageable d'installer des aimants plus puissants, ou d'élargir la surface aimantée, mais ce dernier point impliquerait de disposer d'une version du MagSafe réservée aux iPad.La présence du système MagSafe au dos de l'iPad Pro (il est déjà équipé d'aimants pour la fixation sur le Magic Keyboard, et d'un Smart Connector pour la charge via le port USB-C du combo clavier/trackpad) pourrait également permettre à Apple detransformant l'iPad en appareil de domotique lorsqu'il n'est pas dans les mains de l'utilisateur, à l'image de ce que propose Google avec la Pixel Tablet Cette idée semble particulièrement intéressante, offrant un mode supplémentaire à l'iPad, par exemple pour(ce que l'on retrouve sur les Echo Show et autres Google Nest Hub), tout en permettant de s'assurer que la batterie sera pleine pour la prochaine utilisation en mode tablette.