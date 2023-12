TikTok fait peau neuve sur l'iPad

Une expérience boostée par l'iPad

Nos utilisateurs peuvent désormais regarder leurs vidéos préférées sur des écrans plus grands et faire l'expérience d'un flux vidéo plus lisible, de barres de navigation rationalisées et d'un support d'orientation qui feront passer TikTok au niveau supérieur. Dans le cadre de cette expérience, nous cherchons à continuer à expérimenter des fonctionnalités telles que les flux thématiques, qui permettent aux gens d'explorer des vidéos dans des catégories telles que les jeux, la nourriture, la mode et les sports.

TikTok : Ça commence avec toi Tiktok Ltd. Télécharger

Pas de panique pour les utilisateurs qui ne trouverait pas d'update sur l'App Store ! En effet,. Précisons qu'il s'agit d'une application iOS et non pas iPadOS, mais que cette dernière a été améliorée pour être utilisée sur la tablette. Voila qui pourrait inspirer Instagram qui n'a pas de quoi jaser avec son horrible version non optimisée pour l'iPad !Sur son blog , la plateforme chinoise a détaillé cette toute nouvelle expérience sur l'iPad, axant sa communication sur une meilleure prise en charge d'un plus grand écran !Au menu,(ce n'est pas un vain programme, vu le fouillis qui règne dans les sous-menus et les options des posts). A cela s'ajoute la prise en charge de l'utilisation en paysage ou en portrait.