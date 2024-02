A bout de souffle, l’iPad remontera-t-il en 2024 ?

Un marché mondial qui s'enlise

et l'iPad alors ?

Les nouveaux modèles annoncés par TCL et Lenovo au CES 2024 et les mises à jour prévues du portefeuille iPad d'Apple au début de cette année aideront à donner un coup de pouce à l'opportunité de rafraîchissement de la tablette.

Quid de l'avenir ?

Ainsi d'après Canalys,. Sur l'année, cela représenterait un total de 135,3 millions (-10 % par rapport à 2022). Mais 2024 devrait être une meilleure année.Il faut dire que les années précédentes, la Chine et l'Inde avaient été des marchés clés à l'origine de l'adoption de tablettes, ce qui avait permis de palier la baisse de la demande dans le reste du monde. Malheureusement ces deux régions ont été rattrapées par le courant en 2023.Après plusieurs mois en dents de scie,. Puisque Cupertino ne ventile plus ses chiffres entre ses différents produits, les analystes se livrent à toutes les spéculations possibles.Ainsi,, avec 14,8 millions d'iPad expédié au cours du trimestre., ce qui est moins bien que les 46,1 % du quatrième trimestre de 2022.Derrière elle, on trouve Samsung avec 6,8 millions de tablettes vendues (-11%), puis Huawei qui se maintient grâce au marché chinois avec 2,815 millions, puis Lenovo qui perd une place. Petit cinquième avec tout juste 2,001 millions de tablettes écoulées, on trouve Amazon !L'absence de nouveaux iPad en 2023 n'a pas vraiment arrangé la situation amorcée aux trimestres précédents. Apple a donc enregistré 7,023 milliards de dollars avec ses tablettes (soit une baisse de -25,26%).. Aussi cela fait plus d'un an que les utilisateurs n’ont le choix qu’entre l’ iPad Pro M2 , l' iPad Air 4 , mais aussi l’ iPad 10 et l’ iPad mini 6 . Des modèles qui n’avaientpar rapport aux précédentes générations, mais qui étaientr !En outre, dès le départ, ces modèles ont aussi eu la vie dure pour une raison purement contextuelle :En effet, elles ont été commercialisées après la période faste du confinement et du télétravail.! Il faut dire que les clients intéressés ont plutôt tendance à vouloir attendre soit la sortie des nouveaux modèles -qui sont pressentis pour la fin du mois de mars-, soit la baisse de tarifs des précédentes générations.Finalement, c'est sans doute pour cela Apple a a préféré prendreafin de revenir en force avec de vraies innovations -on l'espère- (et pas trop de hausse de prix, comme on le peut me craindre).