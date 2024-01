Que révèle iPadOS 17.4 sur les prochains iPad Pro ?

Un nouvel Apple Pencil compatible avec Localiser

Depuis plusieurs mois, il est question d'une nouvelle génération d'Apple Pencil (on passera sous silence l'Apple Pencil USB-C ). D'après iPadOS 17.4 bêta 1,C'est uneau fond de son sac, sous le siège de sa voiture ou dans la salle d'attente de votre médecin (véridique). En revanche, il n'est pas précisé si ce dernier disposera de la technologie Ultra Wideband ou s'il indiquera simplement son dernier emplacement sur la carte.D'ailleurs, la dernière bêta introduit. Précisons que cette dernière est utilisée pour développer des applications compatibles avec l'Apple Pencil.. Il pourrait s'agir de prendre en charge des mines interchangeables magnétiques (une rumeur de 2023) avec des fonctions différentes selon les embouts pour moduler les traits.D’après Mark Gurman, il faut s’attendre à. Là encore, il est question que cet accessoire propose une nouvelle connectique inédite qui pourrait passer par cette API.Selon, pendant la configuration de Face ID sous iPadOS 17.4,. Le code suggère qu'AppleD’après Mark Gurman, il faut s’attendre à de. A priori, les nouveaux appareils pourraient être commercialisés fin mars ou début avril en même temps qu’iPadOS 17.4, pour ensuite permettre à la firme de se concentrer sur la WWDC en juin.: un écran OLED avec un taux de rafraîchissement variable compris entre 10 et 120 Hz (contre 24 à 120 Hz actuellement), une puce M3, un look un peu différente (au niveau du bloc photo) et peut-être même la prise en charge de la technologie MagSafe. A ces qualités s’ajoute cependant un bémol,Il devrait bénéficier d’une puce M2, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Côté design, il n’y aurait de grandes nouveautés hormis un module photo redessiné. Pour rappel, l’iPad Air 5 actuel (M1) a été lancé en mars 2022.D’ailleurs,. Les rendus montrent une apparence globale très similaire à l'iPad Air de quatrième et de cinquième génération, ils sont toutefois plus grands en raison de l’augmentation de la taille de l’écran. La différence la plus importante est le bloc photo, qui est plus imposant et qui présente une forme de pilule qui n’est pas sans rappeler l'iPhone X.