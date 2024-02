Astropad veut vous faire dessiner sur l'iPad, comme sur du papier !

Comme un carnet papier !

Sorti l'été dernier offrir une meilleure expérience d'écriture -comme sur du papier mais sur l' iPad Pour rappel,: protéger l'écran de sa tablette mais également offrir un ressenti proche du bon vieux papier. Astropad peaufine son produit afin de retrouver les sensations d'un stylo classique sur le papier.Les fans du dessin sur l'iPad le savent bien : pour certains traits,, modifiant le trait et donnant un résultat différent de ce que l'on voudrait. De même, pour ceux qui aiment bien prendre des notes sur leur tablette, leur vitesse d'écriture se trouve modifiée, donnant descaractères moins lisibles. Le film devrait permettre de retrouver cette accroche si caractéristique du papier classique.Selon Astropad, leest censé. Contrairement à la plupart des protections disponibles,. Cette nouvelle version se pose et s'enlève encore plus rapidement que la précédente, sans avoir les petites bulles indésirables et sans avoir à la racheter si on veut l'enlever pour regarder un film, par exemple.Le film dispose d'une technologie nano-texturé, qui imite la texture du papier et réduit également les reflets indésirables. La pointe de l'Apple Pencil est en métal (mais conçue pour ne pas abimer la tablette). Ce dernier gagnerait en précision et se fixe très simplement en le vissant directement sur l'Apple Pencil 2.Rock Paper Pencil peut être acheté sur le site Web d'Astropad pour 40 dollars. Il est compatible avec l' iPad Pro , l' iPad Air , l' iPad ou encore l' iPad mini (il faudra vérifier toutefois la taille des écrans compatibles).