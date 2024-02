L'iPad 10 au prix le plus bas jamais constaté (-140€) !

Caractéristiques techniques et nouveautés

iPad 10 à 449€ !

et fait moins vilain petit canard sur la photo de famille. L'iPad Gen10 embarque une dalle LCD 10,9 pouces (contre 10,2" pour la génération précédente) Liquid Retina en 2 360 x 1 640 pixels avec des bords plus fins et une luminosité de 500 nits, une puce A14 Bionic offrant +20% de performances CPU et +10% en GPU, un bouton Touch ID (intégré au bouton Power) sur la tranche supérieure, un appareil photo grand angle 12 mégapixels ouvrant à ƒ/1,8 avec vidéo 4K et ralenties 1080p en 240 images par seconde, un caméra selfie ultra grand angle 12 mégapixels ouvrant à ƒ/2,4 avec fonction cadre centré et désormais placée pour une utilisation en mode paysage (une première pour un iPad, et une très bonne chose pour les visioconférence), deux microphones avec réductions de bruit, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, la 5G sur le modèle cellulaire, ainsi qu'un port USB-C pour la recharge., soit une remise de 140 euros sur le tarif officiel pratiqué sur l'Apple Store et dans la plupart des boutiques. La réduction permettra d'économiser une belle somme et pourquoi pas d'en profiter pour s'offrir un accessoire comme un Apple Pencil ou un Magic Keyboard Folio.