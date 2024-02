Les iPad Pro OLED seront vraiment plus minces

Des iPad Pro 2024 prêts pour le Summer Body

Globalement les mesures devraient être les suivantes :



• iPad Pro 11 pouces (actuel) : 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

• iPad Pro 11 pouces (nouveau) : 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

• iPad Pro 12,9 pouces (actuel) : 281,6 mm x 215,6 mm x 6,4 mm

• iPad Pro 12,9 pouces (nouveau) : 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

Outre la puce M3,, ce qui lui conférerait une luminosité accrue, un rapport de contraste plus élevé, une plus grande précision des couleurs et enfin une baisse de la consommation par rapport aux modèles LCD.La petite particularité physique des écrans OLED, qui possèdent moins de couches que les écrans LCD, est d'être naturellement moins épais que ces derniers. Cela impacterait les dimensions de la tablette !(cela concerne surtout les étuis ou les écrans de protection). Ces derniers permettent d'avoir une vue générale de l'appareil, sans pour autant dévoiler tous les détails, comme la couleur par exemple.