Une dalle anti-reflets en option pour l'iPad Pro (aussi fragile que sur le Studio Display ?)

Une dalle anti-reflets en option sur l'iPad Pro ?

professionnelle

Un traitement plus résistant que le verre nanotexturé ?

Après le rétro-éclairage mini-LED emprunté au Pro Display XDR (c'est le premier appareil d'Apple à l'avoir étrenné) par l'iPad Pro 12,9 pouces, la tablettede Cupertino va peut-être s'approprier une autre option qui a débuté en 2019 sur l'écran haut de gamme 6K d'Apple. En effet, selon les sources des coréens d' Instant Digital (et peut-être l'iPad Air)à l'image de l'option verre nanotexturé que l'on trouve sur le Pro Display XDR et le Studio Display Si la rumeur semble tout à fait plausible, certains utilisateurs d'iPad appliquant des filtres mats pour éviter les reflets et/ou retrouver la sensation d'une feuille de papier,. En effet, si le but sera le même sur les deux machines, réduire les reflets, l'usage est très différent. La dalle des iPad est faite pour être touchée et griffonnée avec le Pencil, or le traitement nanotexturé des Studio Display et Pro Display XDR est assez fragile et ne supporterait certainement pas ce traitement.Au sein de nos tests des moniteurs Pro Dispauy XDR et Studio Display d'Apple, Didier a noté une image un peu moins nette avec le verre nanotexturé mais un traitement anti-reflets performants, ce qui. nous a poussé à recommander la coûteuse option uniquement à ceux travaillant dos à une fenêtre, ou dans des conditions d'éclairage particulières. Toutefois, l'usage nomade d'une tablette est assez différent de celui d'un moniteur, souvent fixe. Reste à savoir si les informations d'Instant Digital seront avérées, et si oui,. L'option verre nanotexturé coûte 1 000 euros de plus sur le Pro Display XDR, et 250 euros sur le Pro Display XDR.