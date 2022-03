Accessibilité : Instagram va générer automatiquement des sous-titres sur les vidéos

. Désormais, des sous-titres serontpar l'application sur certains contenus compatibles.Cette semaine,le CEO de la plateforme, a annoncé sur son compte Twitter le déploiement de cette option. Celle-ci va s'appliquer à l'ensemble des: les posts classiques, lesmais aussi les. Dans cette mise à jour,, parmi lesquelles on compte l'anglais, l'espagnol, le portugais, le, l'arabe, l'italien, l'allemand ou encore le vietnamien ! Et le réseau entend bien en ajouter davantage dans un proche avenir.Jusqu'à présent, il existait une fonction de traduction automatique mais cette dernière ne s'appliquait qu'aux posts écrits et les abonnés devraient incruster eux-mêmes les sous-titres.. Pour autant,. Précisons qu' Instagram n'est pas la seule à proposer cette option. En effet, TikTok dispose de cette dernière depuis avril 2021.