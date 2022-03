Brevet : une manette de jeu dédiée à l'iPhone et compatible MagSafe ?

Celui-ci mentionne plusieurs concepts de manettes de jeu qui pourraient être fixées magnétiquement à un iPhone (ou à un iPad , un jour) afin de pouvoir jouer dans les meilleures conditions. Apple explique ainsi que-tel qu'un téléphone ou une tablette- et peuvent être facilement fixés à ce dernier même s’il est de petite taille. La firme évoque alors une paire de manette qui se fixerait via(le doute n’est plus trop permis à ce stade).Enfin, Cupertino décrit également des protections 2.0,intégrant par exemple des boutons de commandes pour jouer sur la partie inférieure (l’ iPhone étant fixé sur la partie supérieure). Dans un autre schéma, l’ iPhone serait disposé sur la partie inférieure et la partie supérieure faisant alors office de deuxième écran.