Workout Map: l'App affichant tous les entrainements sur une carte est dispo en français

. L'application Workout Map affiche l'ensemble des parcours et entrainements qui sont disponibles dans Santé (enregistrés via d'autres App sur Apple Watch ou sur iPhone ), avec la possibilité de choisir une couleur pour chaque type d'entraînement, d'activer des filtres (période, type, date) afin de mettre en avant une sortie précise, et de partager les parcours ainsi que des statistiques ou des annotations. Le développeur assure qu'aucune information n'est envoyée sur un serveur et que toutes les données sont traitées en local.Le programme nécessite 2,3 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 15.0 minimum. L'application est disponible en achat unique et ne propose ni publicité ni achat intégré.