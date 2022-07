Internet par satellite : le Français Eutelsat voudrait bien concurrencer Starlink (Elon Musk)

zones blanches

La conquête de l'espace semble donner des ailes à d'autres acteurs. En effet,Précisons que le premier actionnaire du Français est la banque publique d’investissement Bpifrance (20 %) et OneWeb a son capital réparti entre Bharti Global (30 %), Eutelsat (23 %), le gouvernement britannique (17,6 %), le japonais Softbank (17,6 %) et le coréen Hanwa (8,8 %).Cette opération permettrait de créeret concurrencer directement(l'internet par satellites d'Elon Musk). Pour autant, la Bourse de Paris ne parait pas très séduite par cette nouvelle relation. Depuis ce matin, le titre creusait ses pertes, chutant de plus de 17%.Pour rappel,. Cette prise de participation a été actée en avril 2021 avant d'être suivie d'un accord de distribution mondiale dévoilé en mars 2022 et constituerait une suite assez logique. La firme -spécialiste de l'orbite géostationnaire- dispose depour des services de diffusion par satellite et d'internet à haut débit., à quelques centaines de km d'altitude (pour fournir de l'internet à haut débit et faible latence dans la transmission des données).Outre-Atlandique,. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, compte envoyer plus de 3 200 satellites pour sa constellation Kuiper. Aussi, l'Union européenne entend bien ne pas rester en rade et mettre en orbite environ 250 satellites à partir de 2024. D'après Thierry Breton, cette opération devrait mettre fin auxen Europe, offrir des communications chiffrées et limiter les cyberattaques.