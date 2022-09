iOS 16 et watchOS 9 sont disponibles en version finale !

Appareils compatibles avec iOS 16 et watchOS 9

Patience, déploiement progressif

Tous les smartphones disposant d'iOS 15 peuvent passer à la nouvelle mouture,. Quant watchOS 9,, lancées en septembre 2017 et toujours vendues par Cupertino au sein de sa propre boutique. Si la montre est encore vaillante, sa capacité de stockage de 8 Go (16 Go pour le modèle 4G, 32 Go sur une Apple Watch SE) est devenue un peu juste au fil du temps, et peut engendrer quelques soucis lors des mises à jour.Comme d'habitude,. Pour les plus impatients qui n'ont pas la chance de faire partie des premiers servis, il sera possible de consulter nos deux articles récapitulant les principales nouveautés d'iOS 16 et de watchOS 9