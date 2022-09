Certains iPhone 14 Pro ne répondent plus lors du transfert rapide de données (et autres bugs)

avoir connaissance de ce problème et qu’elle enquête

Forcer le redémarrage de l’iPhone



Si l’iPhone ne répond pas et que vous ne parvenez pas à l’éteindre et le rallumer, essayez de forcer son



• Appuyez sur le bouton d’augmentation du volume et relâchez-le rapidement.

• Appuyez sur le bouton de diminution du volume et relâchez-le rapidement.

• Maintenez le bouton latéral enfoncé.

• Lorsque le logo Apple apparaît, relâchez le bouton latéral. Si l’iPhone ne répond pas et que vous ne parvenez pas à l’éteindre et le rallumer, essayez de forcer son redémarrage • Appuyez sur le bouton d’augmentation du volume et relâchez-le rapidement.• Appuyez sur le bouton de diminution du volume et relâchez-le rapidement.• Maintenez le bouton latéral enfoncé.• Lorsque le logo Apple apparaît, relâchez le bouton latéral.

presque mécaniques

Day One

N'hésitez pas à nous signaler si vous étiez dans ce cas !

On a testé le mode "action" de l'iPhone 14 Pro en Jetski !

Vous avez aimé ce reportage ? Alors likez la vidéo, abonner-vous à notre chaine YouTube et prenez un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

, à savoir un bug qui pourrait bloquer les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max après le transfert des données à partir d'un ancien iPhone.Dans une note de service dénichée par nos confrères américains, Cupertino ditsur le sujet. Elle mentionne spécifiquement que. Pour le moment, elle conseille de forcer le redémarrage si l’iPhone ne répond toujours pas au bout de cinq minutes.. Plusieurs utilisateurs ( ici ou là ) ne parviennent plus à prendre des photos correctement sur Snapchat, TikTok ou encore Instagram. Ils rencontrent ainsi des tremblements incontrôlables au niveau de l'appareil photo, des cliquetis, voire des bruits...Pour rappel, les premiers clients de l'iPhone 14 Pro ont rencontré quelques soucis vendredi : ces derniers peuvent bloquer lors la configuration initiale au moment de se connecter au Wi-Fi. A cela, s'ajoutent des soucis au niveau. Il serait apparemment impossible de recevoir les appels iMessage ou des appels FaceTime, les bulles vertes s'affichant au lieu de bulles bleues avec un autre utilisateur iMessage. Apparemment,(il faudra demander la màj via la connexion cellulaire si le WiFi bloque).