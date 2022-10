Crash detection : l'iPhone 14 peut mesurer des accélérations allant jusqu'à 256 g

Crash Détection

Il est difficile de dire combien de ces choses doivent déclencher, car ce n'est pas une équation linéaire. Selon la vitesse de déplacement antérieure, cela détermine également les signaux que nous devons voir plus tard. Votre changement de vitesse, combiné à la force d'impact, combiné au changement de pression, combiné au niveau sonore, tout cela est un algorithme assez dynamique

l'iPhone 14 peut mesurer des accélérations allant jusqu'à 256 g

Dans ces accidents, vous voyez des forces d'impact de plus de 100 g mais nous avons commencé autour de 256 g. Chaque fois que vous essaierez d'augmenter cette plage, il y aura des compromis, en termes de précision à la plage supérieure et de coûts d'énergie. Il a fallu beaucoup de travail à l'équipe pour construire les capteurs de cette manière

Plus d'un million d'heures de données de conduite et d'enregistrement des accidents dans le monde réel

Crash Detection

Dans ce contexte, Apple a envoyé deuxcadres en mission, afin d'Pour rappel, pendant la keynote, avec notamment lamais également. Dans une interview accordée à nos confrères américains , Ron Huang,et Kaiann Drance,, ont ainsi pu aborder lespermettant aux iPhone 14 / iPhone 14 Pro et aux Apple Watch Series ! / Ultra de détecter un accident de la route.La fonction repose. Ce travail est d'autant plus minutieux que la liste des facteurs peut être infinie :. Le but est également de limiter les faux positifs et d’éviter les appels injustifiés aux urgences.Dès le départ,Cette dernière est possible grâce aux nouveauxde l’iPhone ou de la montre, qui peuvent détecter les changements soudains de mouvement et de pression, ainsi que d'autres types de données.Pour exemple,. Ron Huang précise d'ailleurs :Avec les nombreux tests des YouTubers (et autres utilisateurs), Cupertino avait déjà précisé que sa fonction de détection des accidents repose sur. Le système repose en effet sur des capteurs de mouvement, des microphones, un baromètre, un GPS, CarPlay et Bluetooth qui doivent nécessairement être utilisés au moment de l'impact (mais toutes les voitures ne sont pas équipées CarPlay...).Lors du développement de, Apple a ainsi placé des iPhone à plusieurs endroits dans les voitures tests, notamment sur des mannequins.. Il y avait également des caméras à l’intérieur et à l’extérieur pour affiner l’analyse, mais également pour chronométrer le moment de l'impact réel, et le visionner au ralenti. En plus de cela, les données de laou du ministère des Transports ont également été analysées afin de comprendre quels types d'accidents sont les principales causes de blessures.