Quelles sont les nouveautés d'iOS 16.1 (Bibliothèque partagée, live activities, Satellite...)

Certaines fonctions présentées lors de la WWDC en juin dernier avaient été repoussées et n'étaient pas sorties en septembre en même temps qu'iOS 16 et les iPhone 14 ! Ces dernières devraient enfin être disponibles dans quelques jours.Apple Fitness+ se libère de l'Apple Watch et sera disponible -à partir du 24 octobre- pour les utilisateurs d'iPhone, et ce, dans les 21 pays où le service est disponible ! La fonction était disponible dans laet il était logique de la retrouver dans la RC. De même, on retrouve une possibilité similaire dans, avec l'existence d'unqui permet aux utilisateurs de connecter directement son iPhone pour les séances d'entraînement Apple Fitness+.Rappelons que jusqu'à présent, le service sportif ne fonctionnait qu'avec la smartwatch à la Pomme ;Cette modification va permettre un comportement plus actif de l'utilisateur. Cependant, sans Apple Watch, les utilisateurs d'iPhone ne verront pas de mesures en temps réel comme la fréquence cardiaque et les calories brûlées pendant une séance d'entraînement.Dès le départ, on le savait.. De par leur fonction, elles seront sensiblement identiques à certains widgets, mais apparaîtront sur ledésormais dévolu aux notifications. Il en sera de même pour l’qui permettra aux développeurs de plancher sur la fonction au sein d’applications tierces.Pour rappel,Pour les autres iPhone (iPhone 14 et ceux des générations précédentes), la fonction sera accessible depuis l'écran de verrouillage, pour fournir des informations dynamiques en temps réel. Ces dernières sont sensiblementà certains widgets, mais apparaîtront sur le bas de l'écran désormais dévolu aux notifications.Des filtres de téléchargement intelligents seront proposés, ainsi qu'un nouveau bouton dans l'appareil photo, qui enverra immédiatement les photos vers la bibliothèque partagée.permettant ainsi d'envoyer directement ses photos de vacances ou autres. Il conviendra de faire attention toutefois aux risques inhérents à l'automatisation, une fausse manipulation pouvant diffuser des photos que l'on aurait préféré garder pour soi.Cette dernière devrait être lancée en novembre aux États-Unis et au Canada, mais il semblerait qu'Apple prévoit d'étendre la fonctionnalité à d'autres pays au fil du temps. Ce déploiement se ferait en plusieurs étapes mais commencerait avant la fin de l'année ! Pour le moment, la firme californienne n'a communiqué aucun calendrier.Pour rappel, lapourra être utilisée chaque fois que l'utilisateur sera. Elle sera également restreinte pour envoyerLa manœuvre devrait prendre environ 15 secondes, et permettre aux secours de localiser la victime en temps réel. Elle devrait également être doublée d'un QCM pur vérifier l'état physique de la personne.Découverte dans un second temps Dans un effort de sobriété économique, Cupertino précise que cette fonctionnalité vise àenIl s'agit également dedurant les pics / faire preuve d'économie etplutôt la charge pour des périodes de faible consommation (généralement la nuit). Pour le moment, cette fonction devrait être réservée aux. Selon toute vraisemblance, il devrait s’agir d’une application autonome, disponible aux côtés de l'application Apple Music et qui pourrait arriver d'ici la fin de l'année. Celle-ci combinerait l'interface utilisateur de Primephonic avec des fonctionnalités supplémentaires.Le Game Center voit deux de ses fonctions retardées : l'intégrationqui permettra de pimenter ses conversations lors d’un appel FaceTime ; et la possibilité de voir sesdans le profil du Game Center, notamment de savoir s’ils jouent ou leur niveau.. Les utilisateurs pourront ainsi y schématiser de nouveaux projets, assurer une collaboration en temps réel, tout en discutant via iMessage ou FaceTime. La fonction semble particulièrement axée vers les réunions mixte ou à distance.Pour rappel, cette dernière devrait révolutionner la domotique en offrant unavec les assistants virtuels et écosystèmes des différents acteurs du marché.