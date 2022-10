iOS 16.2 : Les Live Actitivites sont paramétrables

Des informations en temps réel

iOS 16 : Apple précise les bonnes pratiques à suivre pour concevoir des Live Activities

Rappelons tout d’abord que. De par leur fonction, elles sont sensiblement identiques à certains widgets, mais apparaissent sur ledésormais dévolu aux notifications. Il en est de même pour l’qui permet aux développeurs de plancher sur la fonction au sein d’applications tierces.Malgré tout, cette possibilité n’est pas encore activée mais, selon nos confrères américains, une lecture détaillée du code confirme que lorsque cette option le sera, les Live Activities pourront recevoir des mises à jour à des intervalles plus courts afin d’afficher plus d'informations en temps réel.. Cette dernière sera très utile pour obtenir des informations plus rapidement pour un vol, des résultats d’un match crucial ou pour savoir où se trouve le livreur d’un iPad Pro espéré.Il faudra cependant faire attention.. Un message d’alerte est d’ailleurs prévu par Apple pour éviter toute surprise désagréable :Rappelons quePour les autres iPhone (iPhone 14 et ceux des générations précédentes), la fonction sera accessible depuis l'écran de verrouillage, pour fournir des informations dynamiques en temps réel. Ces dernières sont sensiblementà certains widgets, mais apparaîtront sur le bas de l'écran désormais territoire privilégié des notifications.Pendant la WWDC, Apple a montré comment ces Live Activities pourront être utilisées. Elle a notamment précisé que l'API ActivityKit est disponible afin de pouvoir commencer à intégrer des activités en direct dans les applications.Dans ses nouvelles lignes directrices, Apple s'adresse tout particulièrement aux devs qui cherchent, en insistant sur la confidentialité des données. Et plus largement, la firme rappelle quelques évidences comme le choix des couleurs (par rapport à l'écran de verrouillage), la cohérence de l'ensemble et d'utiliser les animations avec... parcimonie.