iOS16.2 : la fonction d'appels d’urgence se peaufine !

indiquer un appel d’urgence involontaire

Avez-vous intentionnellement déclenché Emergency SOS sur votre iPhone ?

Crash Detection

APPELS D'URGENCE complétés PAR la connexion par SATELLITE

En effet, en fouillant le code de cette dernière, nos confrères américains ont notéLorsqu’un appel est déclenché puis annulé, Apple demande la raison de cette annulation. Le message demande :Cette dernière repose sur l'analyse de variables afin de comprendre si un utilisateur se déplace dans un véhicule et s'il est impliqué dans un accident. Ce travail est d'autant plus minutieux que la liste des facteurs peut être infinie.Cette dernière est possible grâce aux nouveaux capteurs de l’iPhone ou de l’Apple Watch, qui peuvent détecter les changements soudains de mouvement et de pression, ainsi que d'autres types de données.Pour exemple, l'accéléromètre de l'iPhone 14 peut mesurer des accélérations allant jusqu'à 256 g, ce que Ron Huang -VP of sensing and connectivity- a récemment précisé. D'après lui,, et cela expliquerait pourquoi l'iPhone 14 se déclencherait sur des montagnes russes, dans lesquelles les personnes peuvent être soumises très brièvement à une force g relativement élevée.Cette dernière arrive en complément de la fonction d’appel d’urgence déjà présente depuis longtemps au cœur d’iOS.. Ce déploiement se ferait en plusieurs étapes mais commencerait avant la fin de l'année ! Pour le moment, la firme californienne n'a communiqué aucun calendrier.Pour rappel, la fonction Satellite pourra être utilisée. Elle sera également restreinte pour envoyer un court message texte, et à caractère d'urgence. La manœuvre devrait prendre environ 15 secondes, et permettre aux secours de localiser la victime en temps réel. Elle devrait également être doublée d'un QCM pur vérifier l'état physique de la personne.