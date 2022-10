iOS 16.2 : un nouveau widget dédié au suivi du sommeil (et un autre pour traitements ?)

Un nouveau widget dédié au "suivi du sommeil"

Et un autre widget dédié à "traitements"

La fonction Traitement de l'application Santé

En effet, la dernière bêta d'iOS 16.2 cache encore quelques petites modifications et détails dont la firme a le secret !On trouve en effet un nouveau widget pour le suivi du sommeil.Cette dernière étant plus grande, elle permettra d'afficher davantage d'informations pour ceux qui veulent un aperçu synthétique (mais complet) de leur nuit !La première montre un mini graphique pour les sept dernières nuits de données de sommeil. La seconde propose un examen plus approfondi de la nuit précédente uniquement. Pour rappel, l'écran d'accueil possède déjà son propre widget introduit avec iOS 15 l'année dernière.Ce widget semble un peu moins abouti, car il ne figure pas en tant que tel dans la bêta d'iOS 16.2 mais se cache dans le code de cette dernière.C'est en effet ce qu'ont déniché nos confrères américains . Il pourrait s'agir d'un widget pour l'écran d'accueil ou un pour l'écran de verrouillage ou encore les deux...Pour rappel, Apple a ajouté une prise en charge robuste de la gestion de vos médicaments avec-que ce soit sur une période déterminée, ou à long terme- histoire de tenir le compte et de ne pas oublier une prise.Pour cela, il suffira de se rendre dansPour des raisons évidentes de sécurité, l'ajout n'est pas rapide puisqu'il faudra remplir huit écrans avant de pouvoir y accéder. On devra rentrer le nom, le type (gélule, comprimé, liquide, voire crème ou autre, la liste est plutôt complète), la puissance du traitement (facultatif) et bien sûr la fréquence (nombre de prise et heures).: choisir la forme de son comprimé (on peut aussi prendre n'importe laquelle), la couleur de celui-ci et celle de son fond.On peut enfin rajouter quelques infos facultatives comme-histoire de garder un brin de secret en fonction de la nature du traitement. On trouve bien là le culte de la confidentialité chère à Apple , mais cet ajout est plutôt bien pensé.A la fin, on peut accéder à un(la même présentation que pour le suivi des cycles) avec des raccourcis vers des infos, la possibilité de modifier son traitement, d'en ajouter d'autres et des liens vers des études médicales.