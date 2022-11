Accessibilité et recherche : contrôler son iPhone via un implant cérébral

Contrôler son iPhone via un implant dans le cerveau, c'est possible...

Synchron Switch

exécuter des essais cliniques sur un implant cérébral informatique

pense à taper du pied, son iPad l'enregistre comme le toucher d'un doigt sur l'écran

ensemble de capteurs est inséré dans le haut du cerveau via un vaisseau sanguin dans une procédure mini-invasive. Il est contrôlé sans fil à l'aide du commutateur Synchron depuis la poitrine du patient

enthousiasmé par les produits Apple

Afin de poursuivre en ce sens, des chercheurs sont en train de mettre au point une nouvelle technologie innovante afin de contrôler et ainsi de mieux utiliser son iPhone ou son iPad.Œuvrant pour le compte de la société, ces chercheurs travaillent sur une technologiepermettant de contrôler un iPhone ou un iPad simplement à l’aide de son cerveau. Les six patients -qui participent à ce test- ont tout de même subi unevisant à implanter ces capteurs au cœur même du cerveau et reliés à un dispositif dénommé. Les avancées sont d’autant plusque la société a reçu l’aval de lades États-Unis afin d’Un de ces patients, Rodney Gotham, un vendeur de logiciels à la retraite à Melbourne, en Australie, souffre de sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi connue sous le nom de. Son appareil a été implanté chirurgicalement à l'hôpital Royal de Melbourne, et, depuis, son iPad est devenu sa principale interface de communication. Ainsi, lorsqu'ilTom Oxley, cofondateur et CEO de Synchron, a expliqué qu’un. À la question de savoir pourquoi ces essais se faisaient avec des iPhone et des iPad, il a simplement répondu être