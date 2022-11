Apple entend "démocratiser" les soins et la santé (grâce à l'Apple Watch et l'iPhone)

audacieuse

démocratiser

La santé avant tout !

l'entreprise veut donner aux utilisateurs des outils pour surveiller leur santé à domicile, en les alertant sur des situations à risque telles que la fibrillation auriculaire ou un faible taux d'oxygène dans le sang

Le défi avec la médecine moderne est que les traitements ne fonctionnent que sur les patients qui les cherchent. Et, par conséquent, les résultats dépendent non seulement du traitement, mais aussi du calendrier.

Un peu d’environnement !

pour créer un monde meilleur

cela n'est jamais assez

Notons que cette présentation mettait bien évidemment en lumière l'Apple Watch, l'iPhone et aussi iOS dans une volonté de la firme deles soins et la Santé en général.Le Dr Desai a reconnu que l'entreprise en était encore aux. Mais elle se veut très optimiste quant à l'avenir et au rôle de la technologie dans le parcours Santé. Comme Apple aime à le rappeler, il ne s'agit pas de remplacer des professionnels de santé maiset de l'inciter à consulter, ou encore pour fournir des données a posteriori ou aider le travail des médecins.Plus précisément,, précise-t-elle., insistant sur l'importance de la technologie comme moyen d'inclusion et d'égalité des chances. Même si elle conclut, que... Elle cite notamment l'Apple Developer Academy, un programme qui forme les étudiants en programmation et en design à apprendre Swift et à créer des applications.