Et si Apple profitait de la situation pour déstocker le mal-aimé iPhone 14 ?

Y-a-t-il un iPhone dans l’avion ?

Les restrictions COVID-19 ont temporairement eu un impact sur l'installation principale d'assemblage de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max située à Zhengzhou, en Chine. L'installation fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite.

A quarante-sept jours de Noël, laainsi que les perturbations au niveau de la production en lien avec leont conduit Apple à prendreposition sur le sujet.Selon(et la célèbre boule de cristal de), Apple a décidé de commander 87 millions de modèles non Pro, au lieu des 90 millions initialement prévus. En unités, cela représenteraient trois millions d'iPhone en moins, soit une réduction de 4 % des commandes. Somme toute, cela représenterait davantage que les dernières prévisions des analystes deLe journaliste affirme que les ventes des deux modèles bas de gamme ont chuté, et que la demande serait, particulièrement en Chine. Mais la question de Noël reste à trancher.En effet,-même si aux dernières rumeurs, les modèles auraient bénéficié d’un accueil mitigé et seraient boudés par le public. La firme pourrait-elle y voir un moyen de relancer les ventes, d’écouler son stock et de ne pas perdre d’acheteurs potentiels / des ventes de fin d’année.Pour rappel, la firme californienne a mis fin aux spéculations et a confirmé que. Le site d'assemblage de Foxconn à Zhengzhou (en Chine) -qui est responsable de la production des iPhone 14 Pro- a réduit sa production à la suite d'uneDepuis fin octobre, des bruits circulent concernant l'usine, avec des mesures du gouvernement et de la firme pour ralentir et concentrer le foyer d'infection. Ces dernières considérées comme drastiques et extrêmement dures ont induit l'exode de nombreux salariés à un moment où Apple nécessite une main d'oeuvre plus que présente.