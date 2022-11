La vidéo du soir : Apple filme en mode Action avec l'iPhone 14 Pro

Action

Le mode Action peut-il vraiment rivaliser avec une GoPro ?

. Elle insiste tout particulièrement sur le modePour rappel,et constitue la grande nouveauté de l'année. Il a été conçu pour offrir une(plus ou moins violents comme vous pouvez le voir dans notre test en jet ski !). Selon Apple, celui-ci pourrait même se passer de matériel supplémentaire et couteux.La vidéo d'Apple montre un certain nombre de prises de vue en mode Action utilisant la rotation à 360 degrés, le suivi aérien, le roulement, et ce, via différentes disciplines. Chaque démo comprend une vidéo côte à côte avec et sans le mode d'action activé, montrant la différence ainsi que les avantages de la fonctionnalité.