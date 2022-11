iPhone 15 USB-C : les modèles Pro auraient une vitesse de transfert plus rapide

DE l'USB-C pour tous, mais pas la même vitesse !

s'amélioreraient nettement

Le point sur l'iPhone 15

Tous s'accordent à dire que les iPhone 15 seraient dotés de l'USB-C.Si l'USB-C sera la norme en 2023 du coté des iPhone, les vitesses de transfert les plus rapides seront limitées aux modèles Pro. Les modèles standard dotés de l'USB-C 2.0 proposeraient lesMing-Chi Kuo estime que. Dans sa boule de cristal, il prévoit donc une expérience utilisateur considérablement améliorée.Rappelons qu’Apple fait ce changement afin d'anticiper laqui exige que les appareils électroniques aient des méthodes de charge communes et non propriétaires. Un changement reconnu à demi-mots par Greg Joswiak.Tous les modèles de 2023 devraient également être dotés de la Dynamic Island (voila qui pourrait rassurer les déçus de la génération de 2022 et du manque d'innovation sur les modèles non Pro).Mais Apple devrait malgré tout, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus ne bénéficieraient donc pas des mêmes technologies d'affichage que les Pro (pas de LTPO, ni de taux de rafraichissement variable allant jusqu'à 120Hz) et n'intégreraient ni ProMotion, ni écran toujours éclairé. On pourrait également avoir quelquesl'iPhone Pro Max pourrait en effet affirmer sa distinction par une nouvelle dénomination Ultra.