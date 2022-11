Foxconn n’a que 2/3 des effectifs nécessaires pour produire les iPhone

Foxconn -toujours en sous effectif- parviendra-t-elle à sauver Noël ?

Le sous-traitant est en effet en charge de 80% de la production mondiale de smartphones Pommés et son usine principale -la bien nommée Cité des iPhone- tourne toujours enen raison de la reprise duet des mesures sanitaires en place.Même si hier on apprenait que le gouvernement appelait à la conscienceet demandait aux militaires à la retraite de venir travailler dans l'usine,. Aussi avec des travailleurs fuyant les conditions de travail et un recrutement insuffisant de personnel,Habituellement, le nombre d'employés chez Foxconnconsidérablement au cours d'une même année. Elle s'adapte en effet à volonté selon la demande d'iPhone (lancement d'un nouveau produit, approche des fêtes…). Maintenant, selon le SouthCela voudrait dire qu'elle aurait encore besoin de 100 000 travailleurs supplémentaires pour reprendre la pleine capacité de production à Zhengzhou et garantir un iPhone sous le sapin.Or d'après l'Apple Store en ligne, aux États-Unis, il est déjà trop tard pour passer par la boutique de la pomme et avoir un iPhone 14 Pro. En France, ce n'est l'affaire que de quelques heures (ou tout du moins d'un seul petit jour). En effet les commandes passées aujourd'hui affichent une date de livraison au 23 décembre (sans compter un aléa dans les livraisons), demain sera donc le dernier jour pour une livraison au 24 décembre.