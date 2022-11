iOS 16.2 : comment activer une communication non-genrée

Une forme d’adresse au choix : non spécifiée, féminine, masculine ou neutre !

A quand de nouvelles voix ?

Pour cela, il faut se rendre dans l'app Réglages > Général > Langues et régions > Forme d'adresse. Il y est en effet proposé à l'utilisateur de choisir le genre dans lequel il souhaite recevoir les communications de son iPhone :Ainsi en fonction du choix, iOS 16.2 et iPadOS 16.2 adapteront les messages ou les alertes selon les paramètres choisis par l’utilisateur, ils opteront également pour les tournures et les accords qui vont bien. Notons que depuis les dernières bêtas, un nouveau bouton a fait son apparition, proposant d’étendre le partage de la forme d’adresse aux applications, mais également de partager certaines données concernant son identité de genre (on peut sans doute penser à des formulaires pré-remplis sur Safari, avec de toutes les manières la possibilité d’enlever toute mention si on le préfère).Ces dernières années, la firme californienne a multiplié les modifications à l'intention. Mais cette option peut tout à fait convenir à des personnes ne voulant pas renseigner cette case.Notons également que la firme travaille aussi sur les voix de Siri, afin de modifier les paramètres de base. Ainsi, la firme a également cessé d'utiliser la version féminine par défaut pour Siri, demandant plutôt aux utilisateurs de paramétrer leur assistant entre plusieurs propositions.