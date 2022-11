iPhone 15 : un châssis en titane, avec des bords partiellement incurvés ?

Un nouveau design ?

Alors que les ventes d’iPhone 14 et 14 Plus plafonnent,. Il devrait être doté d'unavec des bords incurvés en remplacement de l’actuel design carré.Selon @ShrimpApplePro , les bords arrières seraient légèrement arrondis rappelant ceux des derniers modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces d'Apple. Pour rappel, les iPhone 14 utilisent un design plat avec des bords carrés (plutôt style iPhone 4), tandis que le dernier modèle à arborer des bords incurvés était l'iPhone 11. En outre, l'iPhone 15 bénéficierait toujours d'un Gorilla Glass à l'arrière.Plus tôt cette année, ces dernières suggéraient même que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max soient dotés d'un châssis en alliage de titane, mais cela n'a pas été le cas puisqu'ils possèdent toujours un châssis en aluminium et en acier inoxydable.Néanmoins,En effet, le titane a une dureté plus élevée que l'acier inoxydable, ce qui le rend plus résistant aux rayures ou aux flexions. En revanche, ce composant étant plus difficile à graver / travailler, Apple a développé un processus chimique qui permet de donner aux boîtiers en titane une finition brillante plus attractive. Dans le même temps, elle a aussi bossé pour pallier les inconvénients d'une surface trop brillante (les marques de doigts !).Tous les modèles de 2023 devraient également être dotés de la Dynamic Island (voila qui pourrait rassurer les déçus de la génération de 2022 et du manque d'innovation sur les modèles non Pro).Mais Apple devrait malgré tout, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus ne bénéficieraient donc pas des mêmes technologies d'affichage que les Pro (pas de LTPO, ni de taux de rafraichissement variable allant jusqu'à 120Hz) et n'intégreraient ni ProMotion, ni écran toujours éclairé. On pourrait également avoir quelquesl'iPhone Pro Max pourrait en effet affirmer sa distinction par une nouvelle dénomination Ultra.Enfin, d'après]Ming-Chi Kuo, les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient. Ce qui serait bien pratique pour envoyer -par exemple- les imposants fichiers ProRaw ou encore les vidéos en 4K (et plus).