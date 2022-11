Que diriez-vous d'un Apple Pencil pour l'iPhone ?

Apple aurait renoncé à un Apple Pencil pour l'iPhone 14 à la dernière minute !

Marker

comme le rachat de Disney ou de Tesla par Apple, l'Apple Watch ronde ou encore. C'est en effet ce dernier qui revient alimenter les discussions de ce matin.Si l'origine de l'info est à prendre avec des gants et des pincettes (il provient de Weibo mais il est repris par Duan Rui, unassez connu), la question de fond reste entière. Apparemment,. Cette dernière aurait coûté aux environ de, ce qui -au regard des tarifs pratiqués par Cupertino- aurait été admis bien plus facilement qu'une Smart Foli pour iPad 10 à 99 euros Pour autant,, malgré le fait qu'il soit déjà entré en production de masse (si tel était le cas, on pourrait alors voir apparaitre quelques modèles).Marronnier de la Pomme, l'Apple Pencil pour l'iPhone (une spécificité déjà proposé de longue date par Samsung) aurait présenté des(à commencer par lancer des ventes désormais en berne, peu important les ralentissements de production). Il aurait également résolu l'une des grandes plaintes / bizarreries concernant l'iPad 10...D'après le leak, le stylet low-cost -connu sous le nom de code, aurait eu eu quelques fonctions en moins. A ce prix,. Apple aurait apparemment développé un système pour connecter et alimenter le stylet via l'écran (toujours comme Samsung et le S-Pen.