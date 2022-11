iPhone : Foxconn verse jusqu'à 1800€ de bonus supplémentaires pour sauver la production

Depuis plusieurs semaines, la situation est très inquiétante au niveau de l'énorme usine de Foxconn située à Zhengzhou en Chine, plus communément surnommée la Cité des iPhone, et pour cause.Cette somme serait versée en décembre et en janvier à ses salariés travaillant à temps plein et ayant rejoint le groupe au début du mois de novembre ou plus tôt. La semaine dernière, le groupe avait offert des primes de 10 000 yuans (1 340 euros) aux travailleurs choisissant de quitter son campus. La mesure entend freiner l'exode des salariés, mais également répondre aux demandes de ceux qui ont participé aux violentes manifestations de la semaine passée. Elle vient s'ajouter aux nombreuses autres primes déjà promises / payées. Pour rappel le site est en charge de 80% de la production mondiale d’iPhone et peut recenser jusqu'à 200 000 ouvriers en période haute d'activité, ce qui est loin d'être le cas actuellement.