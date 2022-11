Comment bloquer un numéro ou un contact sur iPhone

Modifier

Cela peut sembler fort simple (et ça l'est, sans aucun doute), mais cela fait plusieurs fois que l'on me demande comment faire pour bloquer un numéro, ou que j'entends autour de mois des personnes dire. Il s'agit souvent de numéros d'de services marketing, multipliant les appels, quels que soient vos efforts et réponses. Attention toutefois, ces centrales d'appels disposent souvent de nombreux numéros, et il faudra peut-être en bloquer un certain nombre avant d'être tranquille. Pour bloquer un numéro ou un contact sur un iPhone,(un petiten minuscule en face du contact ou du numéro à bloquer),. Il suffira de suivre le même processus afin d'autoriser à nouveau un contact ou un numéro qui aurait été bloqué par mégarde (ou pas) via l'optionPour consulter la liste complète des numéros bloqués sur votre iPhone,Il sera également possible de retirer un élément de la liste en touchanten haut à droite de l'interface, puis l'icône rouge à gauche du numéro ou contact en question.