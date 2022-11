Comment activer la loupe sur un iPhone ou un iPad

Comment activer rapidement la fonction loupe sur un iPhone

(cela fonctionne également sur un iPad).Il y a de nombreux avantages à pouvoir utiliser la fonction loupe d'un iPhone ou d'un iPad, ne serait-ce que pour aider à lire des inscriptions trop petites pour ceux qui n'ont pas des yeux d'aigle (comme la puissance de certains chargeurs Apple, par exemple) tout en conservant un cliché de l'élément observé. Pour cela,La fonction Loupe de votre iPhone ou iPad pourra ensuite s'activer rapidement en appuyant trois fois sur le bouton latéral (celui qui permet d'allumer ou d'éteindre votre appareil) pour un appareil doté de Face ID, ou trois fois sur le bouton principal pour les autres appareils.Une fois activé, le mode Loupe permet de prendre un ou plusieurs clichés (via l'icône Mode Photo Multiple en bas à droite) grâce au bouton principal de déclenchement en bas de l'interface, de personnaliser les commandes via l'icôneen bas à gauche, et de gérer la luminosité, le contraste, de mettre en place des filtres, ou encore d'allumer la lampe torche via les quatre icônes placées sous la réglette de zoom. Une fois le cliché pris, i. Il sera bien entendu possible de choisir une autre fonction que la loupe à activer via trois pression sur le bouton latéral, comme VoiceOver, AssistiveTouch, ou une des 19 options proposées par le système.